Assassin’s Creed Valhalla wird euch nicht nur verschiedene Missionen vorgeben, die euch durch die Open World führen und die Handlung vorantreiben, ihr dürft außerdem verschiedenen Nebenbeschäftigungen und Minispielen nachgehen. Ihr könnt zum Beispiel jagen, Fische fangen, Würfeln, euch mit euren Wikinger-Kollegen beim Trinken messen und sogar eine eigene Wikinger-Siedlung errichten.

Besiegt eure Gegner in Assassin’s Creed Valhalla in Rap-Battles!

Doch es gibt noch eine weitere Open-World-Aktivität, die im ersten Moment eher ungewöhnlich klingt – der Wettkampfsport Viking Rap-Battles. Aber was verbirgt sich dahinter überhaupt? Wir erklären euch im Folgenden, was es damit auf sich hat.

Bei den Viking Rap Battles handelt es sich im wesentlichen um eine Wikinger-Version eines Rap-Battles, wie ihr es vielleicht aus dem Film „8 Miles“ mit Eminem kennt, dann nur halt mit Wikingern!

Somit könnt ihr in „Assassin’s Creed Valhalla“ also mit Eivor (weiblich oder männlich, eure Wahl) in einem Wikinger Rap-Battle gegen NPCs antreten. Die offizielle Beschreibung von Ubisoft lautet wie folgt.

„Segle über die eisige Nordsee, um die gespaltenen Königreiche Englands zu entdecken und zu erobern. Tauche in das tägliche Leben ein: Gehe auf die Jagd, nimm an Trinkspielen teil oder geniesse die altnordische Tradition des ‚Flyting‘ (Spottstreiten) – besser bekannt als die verbale Zerstörung von Rivalen durch die hohe Kunst der Wikinger-Rap-Battles.“

Wie könnten Rap Battles Valhalla funktionieren?

Es handelt sich bei den Viking Rap Battles also um einen Wettbewerb bei dem ihr wahrscheinlich während eines Kampfes eine bestimmte Anzahl von Dialogoptionen zur Auswahl habt. Möglicherweise muss dabei außerdem auf Rhythmus, Tempo und andere Faktoren geachtet werden. Denkbar wäre weiterhin, dass das Publikum letztendlich über den jeweiligen Sieger entscheidet. Ihr müsstet also die Menge auf eure Seite ziehen und den Gegner durch geschickt gewählte Dialogzeilen mit Beschimpfungen quasi rhetorisch in die Ecke drängen und letztendlich besiegen.

Sicherlich eine interessante Idee, dessen genaue Umsetzung bislang aber noch Ubisofts Geheimnis ist. Was haltet ihr von einem solchen Rap Battle? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint Ende 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC und Stadia.