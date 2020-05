Bereits jetzt könnt ihr die verschiedenen Versionen von „Assassin’s Creed Valhalla“ vorbestellen . Das Spiel selbst erscheint noch in diesem Jahr, jedoch gibt es noch keinen genauen Zeitpunkt für den Release, stattdessen ist seitens Ubisofts lediglich von Ende 2020 die Rede. Mehr erfahren wir hoffentlich am 7. Mai 2020, während des Xbox Series X-Events, an welchem ein erster Gameplay-Trailer erwartet wird. Assassin’s Creed Valhalla erscheint für PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4 und Playstation 5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr auf unserer Themenseite .

Dort könne man außerdem seinen Charakter anpassen und viele andere Dinge für Eivor tun. Ismail bezeichnete den Siedlungsbau zusätzlich als etwas, das komplett anders ist als alles, was in der Vergangenheit in der „Assassin’s Creed“-Reihe gemacht wurde. Der Siedlungsbau soll der Schlüssel zur Motivation der Reise und zur Welt selbst sein.

Zusätzlich betonte Ismail, dass die Siedlung das Zuhause von Eivor sein wird und Spieler diesen Ort mit Bezug auf Gebäude und Menschen aufbauen würden. Man beginne dementsprechend seine Missionen immer im eigenen Dorf und bringt am Ende wieder etwas mit dahin zurück. Mal handelt es sich dabei um Ressourcen, mal um andere Leute und manchmal sogar um Überraschungen, auf die der Creative Director von „Assassin’s Creed Valhalla“ aber nicht weiter eingehen wollte. Die Idee sei jedoch, dass die Siedlung im Mittelpunkt der Reise stehe und ein Ort ist, an dem man immer wieder zurückkehrt.

Warum dem so ist, verriet Creative Director Ashraf Ismail in einem Interview mit Game Informer . Seiner Aussage nach können Spieler das Wikingerdorf anpassen, neue Gebäude hinzufügen und Leute rekrutieren. Dabei soll jedes gebaute Gebäude und jeder rekrutierte Einwohner einem ganz bestimmten Zweck dienen, statt einfach nur zu einem Teil der Landschaft zu werden. Ismail bezeichnet den Siedlungsbau als Herzstück der Motivation und als überaus wichtigen Teil der Spielfunktion, außerdem solle es viele Anpassungsmöglichkeiten für den Aufbau geben.

Außerdem ließ Laferrière verlauten, dass die Mechanik des Siedlungsbaus nicht nur die Art und Weise verändert hat, wie Spieler an das Spiel herangehen werden, sondern auch, wie Ubisoft „Assassin’s Creed Valhalla“ aufgebaut habe. Statt ein Gebiet zu erkunden, dann ins Nächste zu ziehen und keinen Grund mehr zu haben, zurückzukehren, habe die Siedlung die Struktur des Spiels komplett verändert und dafür gesorgt, dass man ein Abenteuer erleben kann und dann ermutigt wird, in die Siedlung zurückzukehren.

So wissen wir beispielsweise bereits, dass sich die Geschichte um den Wikinger Eivor dreht, der zusammen mit seinem Clan nach England segelt, um dort, irgendwann im frühen Mittelalter des 9. Jahrhunderts, eine neue Siedlung zu errichten. Ganz zum Leidwesen von König Alfred dem Großen , der nicht sonderlich begeistert davon ist, dass Wikinger sich in seinem Land breit machen. Neben einigen Features wie das Handhaben von zwei Waffen gleichzeitig und den angekündigten Seeschlachten , ist es jedoch vor allen Dingen dieser Siedlungsbau , der Spieler aktuell besonders interessiert.

BELIEBTE NEWS

GTA Online: Alien-Gangs terrorisieren die Stadt

So profitiert ihr in Animal Crossing New Horizons von der heutigen Mai-Feierei

The Last of Us 2: Wie groß ist das Spiel? Festplattengröße bekannt!

Assassin’s Creed Valhalla: Offizieller Trailer und Release noch in diesem Jahr

Die Sims 4: Einkaufszentren, Cheerleading und Raubüberfalle als künftige Inhalte?

The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

Assassin’s Creed Valhalla wird Laylas Geschichte weitererzählen

Assassin’s Creed Valhalla jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

PlayStation 5: Neues Patent zeigt ein scheinbar effizienteres Kühlsystem

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im März 2020

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action