In Assassin’s Creed Valhalla wird nicht nur die versteckte Klinge zurückkehren, sondern auch ein anderes festes Spielelement wird der Welt der Wikinger nicht fern bleiben: Die Sequenzen außerhalb des Animus. Ja, die uns aus Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey bekannte Layla kehrt in den 12. Ableger erneut zurück.

Layla in Assassin’s Creed Valhalla

Nicht alle werden über diese Information erfreut sein, immerhin kritisieren viele das Spiel-Element, obwohl es im Vergleich zu den alten Ablegern mit Desmond Miles als Protagonist inzwischen weitaus kürzer ausfällt.

Assassin’s Creed Valhalla jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

Dabei haben die Sequenzen durchaus ihren Sinn, ermöglichen sie uns doch einen Blick in die heutige Welt und lassen uns an den aktuellen Entwicklungen und Machtkämpfen teilhaben, die weiterhin zwischen Assassinen und Templern bestehen. Außerdem zeigen sie, was die Handlungen der Vergangenheit in der Zukunft bewirkt haben oder noch bewirken könnten.

Layla, bekannt aus Origins und Odyssey, wird in Assassin’s Creed Valhalla zurückkehren. ©Ubisoft

Wie der Narrative Director des Spiels Darby McDevitt im Gespräch mit Gamespot erklärt, könnten uns die kommenden Layla-Stories außerhalb des Animus künftig sogar positiv überraschen:

„Wir setzen Laylas Geschichte fort. Wir haben viele interessante neue Ansätze für die im Hier und Jetzt spielenden Storys, und wir freuen uns, sie den Leuten zu zeigen. Es ist etwas, das ich seit vielen Jahren sehen wollte und wir hatten endlich die Idee, dass wir das schaffen könnten, worauf ich jetzt nicht näher eingehen werde. Aber wir setzen Laylas Geschichte definitiv fort. Daran hat sich nichts geändert.“

Was uns genau in „Assassin’s Creed Valhalla“ erwartet, erfahren wir wohl erst im Winter 2020. Dann erscheint das Spiel direkt für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sowie PC, PS4, Xbox One X und Google Stadia. Weitere Infos könnten allerdings auch zum Reveal des Gameplay-Trailers in der nächsten Woche auf uns warten:

Xbox Series X-Event im Mai enthüllt weitere Spiele und Gameplay-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla

Wir haben uns vorab schon ein wenig mit der nordischen Mythologie beschäftigt, die im Spiel relevant sein wird und der Umsetzung in Origins ähneln soll. Unsere Übersicht dazu, findet ihr hier.