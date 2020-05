Der gestern angekündigte Assassin’s Creed-Ableger mit Namen Valhalla entführt uns bald in die barbarische Zeit der Wikinger und zeigt bereits im Ankündigungstrailer, dass die nordische Mythologie eine immens wichtige Rolle spielen wird. Wagen wir also einen Ausflug in die Sagenwelt der Nordmänner und überlegen, was uns in „Assassin’s Creed Valhalla“

Die nordische Mythologie rückt in letzter Zeit immer mehr und mehr in den Vordergrund. Erst 2018 durften wir in God of War auf der PlayStation 4 gegen nordische Götter antreten und mussten insbesondere gegen Widersacher Baldur heftige Kämpfe ausfechten. Das Comic-Unternehmen Marvel machte sich bereits in den 60ern die nordische Mythologie zu Eigen und führte mit Charakteren wie Thor und Loki Figuren in die Comics ein, die wir bis heute kennen und lieben – sowohl auf dem bedruckten Papier als auch auf der großen Leinwand.

Mythologie in Assassin’s Creed

Demzufolge bleibt Ubisoft seiner Linie treu. Bereits im Rahmen von Assassin’s Creed Origins durften wir gegen mystische Wesen der ägyptischen Mythologie antreten und auch Assassin’s Creed Odyssey brachte uns die vielfältige Kultur der griechischen Götter nahe.

Grund genug einen kleinen Abstecher in die Geschichte zu wagen, um euch die wichtigsten Begriffe und Persönlichkeiten besagter nordischer Mythologie nahe zubringen. Gleichzeitig lehnen wir uns hier und da aus dem Fenster und versuchen zu verstehen, wie Ubisoft die verschiedenen Elemente in den neuesten Ableger verarbeitet haben könnte.

Wofür steht überhaupt Valhalla?

Valhalla, wobei im Deutschen eher die Schreibweise Walhalla etabliert ist, wird als eine rumreiche Halle beschrieben, in der Gott Odin die Toten beherbergt, die er für würdig hält. Dieser mythische Ort wird oft als ein Ort mit einem goldhellen Dach beschrieben, der nach dem Ebenbild seiner kriegerischen Einwohner aus Schilden und Speeren besteht.

Die dort lebenden Toten werden oft als Einherjar bezeichnet, die genau das Leben führen dürfen, für das sie jeder Wikingerkrieger beneiden würde. Der Saga nach kämpfen die Wikinger dort nämlich den ganzen Tag gegeneinander und vollbringen dabei unzählige Tapferkeiten in epischen Schlachten.

Der Titel des neuen Assassin’s Creed wurde sichlich nicht ohne Grundg gewählt. © Ubisoft

Nur diejenigen, die in Würde und Tapferkeit im Kampf sterben, sollen Zugang zu diesem heiligen Ort erhalten, während Anhänger, die an Krankheiten oder am Alter sterben, den langen Weg in die Unterwelt unter Führung von Göttin Hel bestreiten müssen.

Was könnte das für Assassin’s Creed Valhalla bedeuten? Ubisoft wird den Titel wohl nicht ohne Grund gewählt haben. Klar ist: Als weiblicher oder männlicher Eivor werden wir in der Tat epische Kämpfe ausfechten und uns unter Umständen auch die Tapferkeit eines wahren Kriegers erarbeiten müssen. Möchte man sogar noch weiter, so könnte das kurze „Auftreten“ von Odin im Ankündigungstrailer bedeuten, dass Eivor und dessen Landsleute sich ihren Platz in Valhalla bereits gesichert haben, was unwiderruflich auf das Absterben der Truppe zum Ende hindeuten könnte.

Wer ist Allvater Odin?

Kenner der Thor-Filme aus dem Marvel Cinematic Universe wissen, dass es sich bei Odin um eine Art Gottvater handelt – dementsprechend wird er oft auch als der einzig wahre Hauptgott der nordischen Mythologie bezeichnet.

Die Sagen und Mythen beschreiben Odin als immens weisen, einäugigen alten Mann, der als Galionsfigur verschiedenster Aspekte gilt. So sprechen ihm die Sagen nicht nur eine Vorbildfunktion in Schlachten zu, sondern auch unübertroffene Künste in der Poesie sowie der Magie und Runen. Als Teil der Götterfamilie Aesir half er dabei, die Welt, wie wir sie heute kennen, zu erschaffen und brachte dabei all jene zu Fall, die diese Ordnung beschädigen wollten.

Odin hat scheinbar einen kurzen Auftritt im Trailer von Valhalla. © Ubisoft

Was könnte das für Assassin’s Creed Valhalla bedeuten? Interessant für das Spiel könnte die Information sein, dass Odin im Rahmen von Ragnarök – dem endgültigen Schicksal aller Götter – stirbt. Auch dies könnte ein böses Omen für Eivor und seine getreuen Wikinger bedeuten. Schließlich zeigt es, dass selbst allmächtige Götter wie Odin sterben können und somit nicht unfehlbar sind.

Asgard – der Wohnort für Götter

Asgard ist in der nordischen Mythologie die Wohnstätte der Götter, vergleichbar mit dem griechischen Berg Olymp. Die Legende unterteilte Asgard in 12 oder mehr Reiche, darunter oben bereits beschriebenes Valhalla sowie Thrudheim, das Reich Thors als auch Breidablik, die Heimat Balders.

Asgard befindet sich am Himmel (eher spirituell als physisch) und ist durch die Regenbogenbrücke Bifröst mit Midgard, der Welt der Menschheit, verbunden.

Ragnarök: Der Fall aller Götter und der gesamten Welt

Oft wurde vermutet, dass der 12. Hauptableger von Assassin’s Creed, der bereits im Vorfeld im Zeitalter der Wikinger vermutet wurde, den Titel Ragnarök tragen würde. In den Sagen und Mythen schwingt mit Ragnarök das Ende aller Menschen und Götter sowie der gesamten Welt mit.

Es wird als ein Ereignis beschrieben, dem ein grausamer Winter samt chaotischer Zeit vorausgeht, bei dem Freund gegen Freund kämpft und die Ordnung, wie sie die Götter kennen, mehr und mehr zu zerbrechen droht. Dieses weitreichende Ereignis konkludiert final sogar im Tod von Gottvater Odin und dem Ende der Ordnung, wie sie Menschen und Götter kennen.

Blutige Schlachten werden auch in Assassin’s Creed Valhalla von großer Bedeutung sein. © Ubisoft

An diesem Punkt wird die Saga rund um Ragnarök jedoch unklar beziehungsweise zwiespältig:

Ältere Interpretationen sehen Ragnarök als absolutes Ende an – die neun Welten der nordischen Mythologie kämpfen gegeneinander, Odin stirbt und die Überreste der Welt verschwinden vollständig vom Antlitz des Kosmos. Die Welt endet somit in absoluter Leere und hinterlässt ein großes Nichts.

Jüngere Versionen von Ragnarök vereinen das Ende der Welt mit dem Motiv der Wiedergeburt. Bestehende Strukturen, Figuren und Ideale zerbrechen, hinterlassen jedoch Freiraum für neu erscheinende Variablen der Welt und läuten somit eine neue Ära ein.

Was könnte das für Assassin’s Creed Valhalla bedeuten? In Anbetracht dessen, dass die Wikinger in „Assassin’s Creed Valhalla“ aufbrechen, um eine neue Heimat auf dem englischen, fruchtbaren Boden zu suchen, könnte diese eine Interpretation von Ragnarök und seiner Wiedergeburt repräsentieren. Ein undefiniertes Ereignis hat ihre alte Heimat in Norwegen offenbar unbewohnbar gemacht und zwingt Eivors dort lebenden Clan nun dazu in die Lande zu ziehen, die der Assassine und seine Landsleute zuvor erobert haben.

Weitere, wichtige Götter der nordischen Mythologie

Es ist schwer einzuschätzen, wie tief „Assassin’s Creed Valhalla“ in die Materie der nordischen Mythologie eintauchen wird. An dieser Stelle wagen wir daher eine kurze Übersicht der wichtigsten Persönlichkeiten neben Odin. Denn vielleicht bekommen wir als Eivor die Möglichkeit gegen mystische Repräsentationen dieser Götter zu kämpfen.

Frigg , Odins Frau, war ein Vorbild für Schönheit, Liebe, Fruchtbarkeit und Schicksal. Sie war die mächtige Königin von Asgard, eine ehrwürdige nordische Göttin, die mit der Macht der Weissagung begabt war und dennoch von einer geheimnisvollen Atmosphäre umgeben war. Sie war die einzige Göttin, die neben ihrem Ehemann sitzen durfte.

, Odins Frau, war ein Vorbild für Schönheit, Liebe, Fruchtbarkeit und Schicksal. Sie war die mächtige Königin von Asgard, eine ehrwürdige nordische Göttin, die mit der Macht der Weissagung begabt war und dennoch von einer geheimnisvollen Atmosphäre umgeben war. Sie war die einzige Göttin, die neben ihrem Ehemann sitzen durfte. Balder , Sohn von Frigg und Odin, wurde als zwischen Himmel und Erde lebend beschrieben. Balder war der Inbegriff von Ausstrahlung, Schönheit, Freundlichkeit und Fairness. Lange Zeit glaubte man, dieser sei mit Unsterblichkeit gesegnet. Diese Fähigkeit stellte er nicht zuletzt im neuesten Ableger von God of War unter Beweis.

, Sohn von Frigg und Odin, wurde als zwischen Himmel und Erde lebend beschrieben. Balder war der Inbegriff von Ausstrahlung, Schönheit, Freundlichkeit und Fairness. Lange Zeit glaubte man, dieser sei mit Unsterblichkeit gesegnet. Diese Fähigkeit stellte er nicht zuletzt im neuesten Ableger von unter Beweis. Loki war ein schelmischer Gott, der seine Gestalt verändern und animalische Formen annehmen konnte.

war ein schelmischer Gott, der seine Gestalt verändern und animalische Formen annehmen konnte. Thor war der bekannteste Sohn Odins. Er war der Beschützer der Menschheit und der mächtige Gott des Donners, der einen Hammer namens Mjöllnir schwang. Unter den nordischen Göttern war er für seine Tapferkeit, Stärke, Heilkraft und Rechtschaffenheit bekannt.

war der bekannteste Sohn Odins. Er war der Beschützer der Menschheit und der mächtige Gott des Donners, der einen Hammer namens Mjöllnir schwang. Unter den nordischen Göttern war er für seine Tapferkeit, Stärke, Heilkraft und Rechtschaffenheit bekannt. Heimdall wird oft als der strahlendste aller Götter bezeichnet, was insbesondere auf seine weiße Haut zurückzuführen war. Er war der Sohn Odins, der mit der Aufgabe betreut wurde, den Bifröst zu beschützen.

wird oft als der strahlendste aller Götter bezeichnet, was insbesondere auf seine weiße Haut zurückzuführen war. Er war der Sohn Odins, der mit der Aufgabe betreut wurde, den Bifröst zu beschützen. Hel wird oft als klassischer Gegenpol zu Odin angesehen. Sie ist die Herrscherin der nordischen Unterwelt und empfängt all diejenigen, die Odin zufolge zu unwürdig für Valhalla sind.

Erscheinen wird „Assassin’s Creed Valhalla“ im Winter 2020 für PC, PS4, Xbox One, Stadia und die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Alle weiteren Infos, Bilder und Daten zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite zum Game.