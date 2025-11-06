Arc Raiders Guide – Finde den ESR Analyser sicher in der Buried City

In Arc Raiders, der aufregenden neuen PvPvE-Shooter-Erfahrung, stehst du als Raider vor der Aufgabe, die Mission „A Reveal in Ruins“ zu meistern. In dieser Mission ist es deine Aufgabe, den ESR Analyser, ein wichtiges medizinisches Gerät, für den stilvollen medizinischen Roboter Lance zu finden. Lance hat behauptet, dass sein ursprünglicher ESR Analyser einfach verschwunden sei. Deine Mission ist es, einen neuen in der Buried City zu besorgen und ihn zu Lance in Speranza zurückzubringen.

Lokalisierung der Apotheken in der Buried City

Wo findest du den ESR Analyser? Die Suche nach dem ESR Analyser beginnt in den Apotheken der Buried City. Es gibt zwei Apotheken, die dieses wichtige Gerät enthalten können:

Piazza Arbutso: Diese Apotheke befindet sich direkt neben den Metro-Treppen und ist durch ein „Farmacia“-Schild und ein grünes Kreuz leicht zu erkennen.

Plaza Rosa: Diese Apotheke befindet sich in der oberen rechten Ecke des Platzes, direkt gegenüber dem Red Tower.

Der schnelle Zugriff auf den ESR Analyser

Wie gehst du vor, um den ESR Analyser zu erhalten? Sobald du in einer der Apotheken bist, musst du die Tür aufbrechen und dich zum vorderen Schalter begeben. Dort findest du eine gelbe Box mit der Aufforderung, nach Teilen zu suchen. Dies ist der Ort, an dem du den ESR Analyser entdecken wirst.

Es ist ratsam, die Apotheke am Piazza Arbutso zu bevorzugen, da sie sich in der Nähe eines Extraktionspunktes befindet. Dies erleichtert dir die Rückkehr nach Speranza, ohne das Risiko einzugehen, den Analyser zu verlieren.

Sichere Extraktion und Belohnungen

Warum ist die Extraktion so entscheidend? Nachdem du den ESR Analyser gefunden hast, ist es entscheidend, ihn sicher zu extrahieren. In Arc Raiders verlierst du alle gesammelten Gegenstände, wenn du besiegt wirst, es sei denn, sie sind in deinem sicheren Fach verstaut. Stelle sicher, dass du den Analyser in dein sicheres Fach legst, um ihn vor Verlust zu schützen.

Die Mission „A Reveal in Ruins“ belohnt dich großzügig. Nach erfolgreicher Rückkehr zu Lance erhältst du eine epische Taktische MK.3 Heilungsmodifikation und einen Surge Shield Recharger. Diese Belohnungen machen die Mühe mehr als wett.

Weitere Tipps und Tricks

Welche zusätzlichen Strategien solltest du kennen? Da die Apotheken und die umliegenden Plätze Hotspots für andere Spieler sind, solltest du immer auf mögliche Konfrontationen vorbereitet sein. Nutze jede Deckung und sei auf der Hut.

Wenn du in Arc Raiders solo unterwegs bist, sorgt das Matchmaking normalerweise dafür, dass du gegen andere Solospieler antrittst, wodurch faire PvP-Begegnungen häufig, aber nicht garantiert sind.

Du hast weitere Tipps und Erfahrungen mit der Mission „A Reveal in Ruins“? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren unten!