Falls ihr schon euer 3er-Team für Aliens: Fireteam Elite zusammengestellt habt, dann solltet ihr diese Meldung ganz aufmerksam lesen. Obgleich wir in der Lage sein werden, mit anderen Spieler*innen zu zocken, die eine andere Plattform besitzen, gibt es ein paar Einschränkungen im Crossplay.

Wie der CEO von Cold Iron Studios, Craig Zienkievich, nun bestätigt, handelt es sich nicht um Crossplay im eigentlichen Sinne. Heißt, es wird keine Spielbarkeit zwischen Sony- und Microsoft-Konsolen etabliert.

Das „Crossplay“ umfasst lediglich das übergreifende Spielen von PS4- und PS5-Konsolen. Genauso können sich Xbox One-Besitzer*innen beispielsweise mit Spielenden auf der Xbox Series X/S verbinden.

Falls ihr mit anderen zocken möchtet, die eine PS4 haben, während ihr zum Beispiel eine Xbox Series X besitzt, ist das leider nicht möglich.

Aliens: Fireteam Elite möchte langlebig sein

Dabei lädt „Aliens: Fireteam Elite“ geradezu zum Crossplay ein. So ist der Koop-Shooter für insgesamt drei Personen doch eigentlich prädestiniert dafür, dass jeder auf der Plattform spielt, wo man gerade möchte. Doch so kommt es vorerst nicht. Ob sich daran noch mal etwas ändern wird, ist unklar. Es macht jedoch nicht den Anschein. Es gebe „aktuell keine Pläne“ diesbezüglich.

Aber gut, zumindest ist das Cross-Gen-Spielen möglich. Dabei möchte der Titel in jedem Fall auf lange Sicht spielbar bleiben, wie Zinkievich erklärt:

„Jede Mission beinhaltet alternative Wege, zufällige Objekte und eine Reihe unterschiedlicher Gegnertypen, die die Missionen frisch halten.“

Außerdem gebe es eine Serie an Technologien, die wohl während der Missionen für Veränderungen sorge. Und obendrauf gibt es fünf Schwierigkeitsgrade sowie die Möglichkeit, das HUD auszustellen (für die besondere Herausforderung):

„Und dann hätten wir da noch das Challenge-Card-System, die die Missionsparameter mutieren lassen. So lässt sich die Mission jedes Mal anders spielen.“

Davon seien einige zwar kosmetischer Natur, doch andere hingegen würden die Herausforderungen im Gameplay sowie die Schwierigkeit mitbringen. Und das Ganze passiert nicht einfach so. Selbstredend gibt es am Ende der Mission, die ihr durch die Challenge-Cards aufgemöbelt habt, besondere Belohnungen. Welche das wohl sein werden?

Wissenswert: Wenn ihr keine zwei weiteren Freunde findet, die Lust auf „Aliens: Fireteam Elite“ haben, wurde nun ein Matchmaking-System bestätigt. Damit könnt ihr ein öffentliches Match starten. Es werden euch Gleichgesinnte zugewiesen und so kommt ihr dann schließlich doch auf 3 Spieler*innen.

Und wenn euch echte Mitmenschen so gar nicht zusagen, könnt ihr immer noch auf die KI zurückgreifen. So ist am Ende alles möglich.