Aliens: Fireteam Elite erhält finalen Releasetermin durch Trailer

Aliens: Fireteam Elite wird der nächste Videospielableger aus dem Alien-Franchise lauten, also nicht „Aliens: Fireteam“, wie zuvor kommuniziert wurde. Die Cold Iron Studios und Focus Home Interactive schicken uns in ein neues Koop-Survival-Abenteuer, in dem wir von unzähligen Aliens attackiert werden. Die einzige Regel lautet, wir müssen überleben.

Wann erscheint Aliens: Fireteam Elite? Nun wissen wir zudem, wann der Titel schließlich veröffentlicht wird. „Aliens: Fireteam Elite“ feiert am 24. August 2021 den offiziellen Release für den PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Den Trailer, der das nunmehr bestätigt, findet ihr hier:

Was ist Aliens: Fireteam Elite?

„Aliens: Fireteam Elite“ ist im Herzen ein klassischer Koop-Shooter, der in der Third-Person-Perspektive gespielt wird und mit bestimmten Survival-Elementen ausgestattet wurde. Das Ganze spielt dann im allseits bekannten Alien-Universum.

Dabei schlüpfen wir selbst in die Rolle der kampferfahrenen Marines, die gegen die Xenomorph-Bedrohung ausgesendet werden. Diese werden zu sogenannten Fireteams zusammengestellt und hier kommen wir ins Spiel.

Inhaltlich spielt die Geschichte 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie. Die Colonial Marines befinden sich an Bord der UAS Endeavor. Hier dürfen wir in vier Kampagnen gegen die Aliens ankämpfen, während wir gegen 20 verschiedene Arten von Feinden, darunter 11 Xenomorph-Abwandlungen (wie Facehugger und Praetorian), antreten und überleben müssen.

Die Teams können aus fünf Klassen zusammengezimmert werden. Die speziellen Klassen umfassen:

Schütze

Techniker

Aufklärer

Abrissexperte

Arzt

Jede Klasse verfügt über eigene Spezialfähigkeiten und Charaktereigenschaften. Obendrein werden uns über 30 Waffen und 70 Waffenmods wie Aufsätze zur Verfügung gestellt, damit wir den Aliens ordentlich Dampf unter dem Hintern machen können.

Ihr könnt das Spiel wahlweise im Einzelspieler oder im Online-Koop zocken.

© 20th Century Fox