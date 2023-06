Kjoqugoni-Schrein rushen, so schnell schafft ihr ihn! – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom warten unzählige Rätsel auf euch wie die heiß begehrten Schreine. Sie sind ein toller Zeitvertreib und als Dankeschön gibt es immerhin ein schönes Segenslicht, mit dem ihr eure Herzen- oder Ausdauerleiste erweitern könnt.

In dieser Lösung dreht sich alles um den Kjoqugoni-Schrein, dessen Fundort an sich bereits ein Rätsel darstellt.

Aber keine Sorge, PlayCentral.de ist immer für euch da. Wir verraten euch, wo ihr diesen Schrein findet und wie ihr ihn quasi speedrusht.

Kjoqugoni-Schrein in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Im Kjoqugoni-Schrein geht es um Himmel und Erde und das ist bereits ein entscheidender Hinweis. Aber erst einmal müssen wir in den Schrein gelangen.

Fundort des Kjoqugoni-Schrein

Wo finde ich den Kjoqugoni-Schrein? Der Kjoqugoni-Schrein ist sehr gut versteckt. Er befindet sich unterhalb des Vergessenen Plateaus, südlich vom Spähposten. Das ist das Startgebiet aus BotW.

Kjoqugoni-Schrein: Fundort. © Nintendo/PlayCentral.de

Lauft los und schaut unten bei den Mauern des Plateaus. Die Höhle liegt an den Füßen der Mauern, quasi im Norden der Plateau-Region. Aber ihr braucht die Mauern nicht hochklettern.

In der Nähe der Nachschublagers findet ihr die sogenannte Höhle des Vergessenen Plateaus. Öffnet sie mit einem dicken Hammer und lauft rein (siehe unsere Karte).

Die Höhle sieht man kaum. © Nintendo/PlayCentral.de

Kleiner Tipp: Der Höhleneingang lässt sich gut mit Donnerblumen sprengen, da es sehr viele Steine sind.

Innerhalb der Höhle wird es hier und da recht brenzlig. Haut die Horrorblins einfach mit Pfeil und Bogen von der Decke und gebt ihnen dann den Rest.

Hinter der schwarzen Wand liegt der Schrein. Haut hier einfach einen schmalen Weg in den schwarzen Stein, um durchzukrabbeln. Der Stein ist sehr massiv.

Rätsel des Kjoqugoni-Schrein

Los geht es mit dem Schrein. Im großen Raum des Schreins findet ihr vier Metallkugeln und zehn große Löcher für die Kugeln, in denen jeweils eine Kugel platziert werden kann. Wo also müssen wir die Metallkugeln hineinlegen?

Die Speedrush-Lösung seht ihr hier auf dem Bild. Positioniert die Kugeln so wie in unserer Lösung mit der Ultra-Hand.

Die Speedrush-Lösung. © Nintendo/PlayCentral.de

Und das war es dann auch schon. Falls ihr euch nun fragt, woher wir das wissen, dann schaut einfach mal an die Decke des Schreins. Hier können wir die Lösung herleiten.

Der Schrein ist im Grunde also nicht sehr schwer, nur umständlich zu erreichen und man muss die Lösung einmal verstanden haben.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade strauchelt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele Tipps und Tricks zum Spiel auf euch.