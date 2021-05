Zelda: Skyward Sword HD – Nintendo enthüllt Zelda & Loftwing-amiibo mit Schnellreise-Funktion

Zelda-Fans bekommen heute mehrere Überraschungen geboten. Neben einem schicken Steelbook als Vorbestellerbonus zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wurde nun auch ein spezieller amiibo von Nintendo zum kommenden Switch-Remaster enthüllt.

Zelda und ihr Wolkenvogel: Besonderer amiibo für Skyward Sword HD angekündigt

Nintendo präsentiert den besonderen Zelda & Loftwing-amiibo in einem passenden Trailer und einer Pressemitteilung. Den Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen. Die amiibo-Figur zeigt die holde Zelda zusammen mit ihrem blauen Wolkenvogel. Der Release erfolgt zeitgleich zum Spiel „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ am 16. Juli.

Die Figur besitzt hilfreiche Schnellreise-Funktion

Die „Zelda & Wolkenvogel“-Figur ist der einzige amiibo, der mit „Skyward Sword HD“ kompatibel ist und schaltet eine sehr hilfreiche Schnellreise-Funktion frei. Setzt ihr den amiibo auf der Oberwelt oder in einem Dungeon ein, könnt ihr sofort wieder in den Himmel zurückkehren. Scannt ihr die Figur im Himmel (oder auf einer der schwebenden Inseln) erneut, dann gelangt ihr wieder zum zuvor besuchten Ort zurück.

Nicht vergessen: Sichert euch die limitierten Zelda-Joy-Con

Der frisch enthüllte amiibo ist nicht die einzige Dreingabe, die zum Anlass des „Skyward Sword HD“-Releases im Handel erscheint. Nintendo enthüllte außerdem limitierte Joy-Con im Skyward Sword-Design. Hier könnt ihr euch die begehrten Controller sichern.