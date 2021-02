Der Streaming-Gigant Netflix bekommt mit Disney+ einen starken Konkurrenten, der zuletzt mit knapp 95 Millionen zahlenden Abonnenten nach nur einem Jahr seit dem Launch den Marktführer angreift. Netflix hält bereits eine Antwort bereit und kündigt die Produktionen von allein 70 neuen Original-Filme für 2021 an, neben der Fülle an neuen Serien.

Dafür konnte Netflix eine Vielzahl an prominenter Besetzung und Filmemacher für sich gewinnen, wie etwa den DC-Regisseur Zack Snyder, der zuletzt Batman, Superman und Wonder Woman in Justice League kämpfen ließ. Während er an einem Snyder-Cut des Blockbusterfilms arbeitet, der in Kürze in den USA als vierstündiges Werk erscheint, entwarf Snyder für Netflix einen Zombiefilm.

„Army of the Dead“ © Netflix

Army of the Dead: Söldner kämpfen gegen eine Horde Zombies

„Army of the Dead“ ist ein blutiges Zombie-Spektakel, das am 21. Mai auf Netflix an den Start geht und in dem der Filmemacher seinen Hauptdarsteller Dave Bautista gegen eine Horde Untote antreten lässt. Auch der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer übernimmt eine Hauptrolle in dem Horrorfilm.

Ein erster Teaser-Trailer liefert nun einen kleinen Vorgeschmack auf den Film, in dem Matthias Schweighöfer im The Walking Dead-Stil einen Lucille-Baseball schwingt.

Worum geht es in dem Zombiefilm? Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe von Söldnern, die einen großangelegten Raub in den Casinos von Las Vegas planen. Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie liegt die Stadt Mitten in der Quarantänezone. Ideale Bedingungen, um den größten Raub aller Zeiten durchzuziehen – wenn eine Horde von Untote auf den Straßen der Stadt nicht wäre.

Zur Besetzung gehören außerdem noch: Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone und Michael Cassidy.

Regisseur Zack Snyder trat bereits im Jahr 2007 mit der Idee des Films an Warner Bros. heran, bevor er für das Studio mit seinem ersten DC-Film Man of Steel und Henry Cavill als Superman das DCEU entwickelte. Bekanntheit erlangte er zuvor mit einem Remake des Zombie-Horrors „Dawn of the Dead“ von George A. Romero.

„Army of the Dead“-Poster © Netflix