Xbox Game Pass verliert Top-Spiel – Return to Monkey Island nur noch heute zocken

Der Xbox Game Pass verliert heute, am 31. Oktober 2025, gleich drei beliebte Titel aus seiner Sammlung. Darunter befindet sich auch eines der am besten bewerteten Spiele auf der Plattform: Return to Monkey Island. Dieses Spiel, das die Abenteuer eines Piraten in einer humorvollen und nostalgischen Umgebung fortsetzt, hat in seiner Zeit auf dem Game Pass eine große Fangemeinde aufgebaut.

Die Abgänge im Überblick

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass? Neben Return to Monkey Island werden auch Metal Slug Tactics und Jusant aus dem Angebot entfernt. Return to Monkey Island ist besonders bemerkenswert, da es im 98. Perzentil aller auf OpenCritic bewerteten Spiele rangiert und als das am höchsten bewertete Spiel in dieser Gruppe gilt.

Die Spiele werden voraussichtlich um Mitternacht Ortszeit entfernt, das bedeutet, dass du theoretisch bis zum 1. November 2025 noch Zugriff darauf haben kannst. Interessierte können die Spiele mit einem Mitgliederrabatt von bis zu 20% erwerben, bevor sie endgültig aus dem Game Pass verschwinden.

Ein Rückblick auf Return to Monkey Island

Warum ist Return to Monkey Island so besonders? Dieses Spiel ist die neueste Ergänzung der Monkey Island-Reihe und setzt die Handlung kurz nach den Ereignissen von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge fort. Obwohl das Spielen der ersten beiden Teile nicht notwendig ist, um Return to Monkey Island zu genießen, tragen die vielen Anspielungen im Spiel zu einem tieferen Verständnis der Handlung bei.

Return to Monkey Island wurde im November 2022 in den Xbox Game Pass aufgenommen und verlässt diesen nun knapp vor seinem dritten Jahrestag. Es hat die längste Verweildauer in dieser Charge der abgehenden Spiele.

Statistiken zur Katalogrotation im Oktober 2025

Wie verändert sich der Xbox Game Pass im Oktober 2025? Im Oktober hat der Xbox Game Pass vier weitere Titel verloren: Cocoon, Core Keeper, Donut County und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Damit steigt die Gesamtzahl der Abgänge in diesem Monat auf sieben. Gleichzeitig wurden 66 neue Spiele hinzugefügt, was zu einem Nettogewinn von 59 Titeln führt.

Unter den Neuzugängen befinden sich auch 47 Ubisoft+ Classics, die zusammen mit einer Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate am 1. Oktober 2025 eingeführt wurden.

Ausblick auf den November 2025

Was erwartet dich im Xbox Game Pass im nächsten Monat? Im November 2025 sind bereits sechs Titel bestätigt, darunter 1000xResist und Football Manager 26, die beide am 4. November erscheinen. Weitere Spiele wie Whiskerwood, Voidtrain, Winter Burrow und Call of Duty: Black Ops 7 folgen in den darauffolgenden Tagen.

Die Ankündigung der Abgänge für den 15. November 2025 wird voraussichtlich am 4. November erfolgen, wenn Microsoft die erste Welle der Neuerscheinungen für den nächsten Monat detailliert vorstellt.

