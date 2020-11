Xbox Game Pass postet Bild von Mando und Baby Yoda, und das „nicht ohne Grund“

The Mandalorian ist mit der 2. Staffel auf Disney Plus durchgestartet und die 2. Episode (Kapitel 10) ist bereits am vergangenen Freitag live gegangen. Ihr könnt sie euch jetzt ansehen, falls ihr dies noch nicht getan habt.

Die Zuschauer der ersten „Star Wars“-Live-Action-Serie werden das nachfolgende Bild also wiedererkennen, das Microsoft auf dem offiziellen Twitter-Account des Xbox Game Pass geteilt hat.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcn — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 8, 2020

Sie schreiben, dass sie nicht einfach nur so ein Bild vom Mandalorianer und dem Kind alias Baby Yoda posten. Was relativ nichtssagend ist. So weit, so unspektakulär.

Aber was bedeutet das nun? Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Star Wars Jedi: Fallen Order am 10. November zum Launch der Xbox Series S/X den Weg in den Xbox Game Pass via EA Play findet. Doch ist das schon die Erklärung? Vorstellbar ist es schon, dass dieses Posting lediglich noch einmal auf das nächste „Star Wars“-Spiel hinweisen soll, das in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Doch so richtig können wir uns nicht mit diesem Gedanken anfreunden.

Zugegeben wäre diese Schlussfolgerung also relativ plump. Könnte also noch mehr dahinter stecken?

Star Wars: Neue Serie könnte in alternativer Zeitlinie spielen

Vor einiger Zeit gab es ein Posting, das auf den 19. November 2020 verwies. Hier hieß es, „benutze die Macht“. Alle dachten erst, dass Fallen Order am 19. November in den Xbox Game Pass aufgenommen würde, doch da dies schon am 10. November geschieht, müssen wir uns fragen, ob es nicht noch etwas Weiteres gibt, das EA und Microsoft hier mit Disney planen.

Diese folgenden Möglichkeiten gäbe es:

Die Ankündigung eines ganz neues Spiels: Sehr unwahrscheinlich, da es hier aktuell gar keine Hinweise gibt. Aber wer weiß?

Ein neuer Battlefront 2-DLC: Unwahrscheinlich, da EA bereits verkünden ließ, dass kein neuer Content folgt. Mando und Baby Yoda als Charakter ins Spiel zu integrieren, wäre dennoch möglich, da sich solch ein Update wohl im kleineren Rahmen hielte.

Jedi Fallen Order-Erweiterung: Eher unwahrscheinlich, da es keine Verbindung gibt. Nicht mal die Timeline der Serie und des Action-Adventures stimmt überein.

Disney Plus via Xbox Game Pass: Gut möglich, dass Game Pass Ultimate-Mitglieder einen Bonus erhalten, der direkt mit Disney+ zusammenhängt. Vielleicht Gratis-Monate oder etwas in der Art?

Die Community wünscht sich übrigens ein Spiel zu The Mandalorian, ein RPG im Stile von Mass Effect oder KotOR. Man wird ja wohl noch träumen dürfen? Die träumen aktuell sowieso gerade von einem KotOR-Remake und haben eine Petition gestartet, die wir gerne unterstützen möchten:

