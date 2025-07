Xbox Game Pass bleibt profitabel – trotz Kritik und neuer Debatten

In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen über die Rentabilität des Xbox Game Pass entbrannt. Der Dienst steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nachdem Microsoft letzte Woche Stellen abbauen musste. Die Unsicherheit über potenzielle Veränderungen in der Gaming-Landschaft hat die Debatte darüber angeheizt, ob der kostengünstige Service für Xbox tatsächlich profitabel und nachhaltig ist, sowohl für die Nutzenden als auch für die Publisher.

Der bekannte Journalist Christopher Dring, Chefredakteur von The Game Business, hat kürzlich auf X klargestellt, dass der Xbox Game Pass profitabel ist. Er beruft sich dabei auf Quellen, die ihm vertraut sind.

Drings Einblicke in die Rentabilität

Wie genau wird die Rentabilität des Xbox Game Pass berechnet? Dring hat erklärt, dass die Kosten für First-Party-Entwicklungen nicht in die Berechnung der Rentabilität des Dienstes einfließen. Dies bedeutet, dass frühere Aussagen zur Rentabilität möglicherweise nicht vollständig korrekt waren.

In einem X-Post vom 6. Juli 2025 schrieb Dring: „Ich habe um Klarstellung bezüglich der Aussage ‚Game Pass ist profitabel‘ gebeten und wurde informiert, dass keine First-Party-Kosten berücksichtigt werden.“

Die Rolle von First-Party-Spielen

Wird der Verlust durch fehlende Verkäufe kompensiert? In einem neuen Thread vom 8. Juli argumentierte Dring, dass der Service sogar dann profitabel sei, wenn man den Einnahmeverlust durch fehlende Verkäufe und Mikrotransaktionen bei First-Party-Spielen berücksichtigt.

Dring sagte: „Aber unabhängig davon haben mir Quellen mitgeteilt, dass der Game Pass selbst dann profitabel ist, wenn man den Umsatzverlust durch First-Party-Spiele berücksichtigt.“

Kritikpunkte und Diskussionen

Warum wird der Xbox Game Pass kritisiert? Der Dienst steht in der Kritik, da die Gaming-Landschaft immer mehr auf servicebasierte Modelle setzt. Raphael Colantonio, Gründer von Arkane Studios, hat am 5. Juli in einem X-Post die negativen Folgen des Dienstes angesprochen.

Colantonio äußerte, dass Xbox Game Pass ein „nicht nachhaltiges Modell“ sei, das die Branche seit einem Jahrzehnt schädige. Er sieht den Dienst als eine Bedrohung für den Wettbewerb, die auf Microsofts finanzielle Stärke zurückzuführen sei.

Transparenz und Zukunft

Wie transparent ist Microsoft bezüglich der Rentabilität? Skeptiker bemängeln, dass viele finanzielle Details des Xbox Game Pass der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Bereits 2022 erklärte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, dass der Dienst profitabel sei und 10-15 % der Einnahmen aus Inhalten und Dienstleistungen ausmache. Detaillierte Informationen dazu blieben jedoch aus.

Bereits 2020 hatte Microsofts Aaron Greenberg in einem Podcast gesagt, dass der Dienst kurzfristig „kein großer Gewinnbringer“ sei, man jedoch hoffe, dass sich dies langfristig ändern werde. Während die Gaming-Community nach den Ursachen für kürzliche Schwierigkeiten sucht, bleibt die Diskussion über Dienste wie den Xbox Game Pass zentral für das Verständnis der zukünftigen Entwicklungen in der Branche.

Wie siehst du die Zukunft des Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!