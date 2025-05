Welcome Skateboards und Elden Ring – Neue Kollektion für Gamer und Skater enthüllt

In der letzten Woche hat die bekannte Skateboard-Marke Welcome Skateboards eine aufregende Zusammenarbeit mit dem berühmten Videospiel Elden Ring angekündigt. Diese Partnerschaft in Kooperation mit FromSoftware und Bandai Namco hat das Interesse von Gamern und Skateboard-Enthusiasten gleichermaßen geweckt. Heute wurden alle Produkte der Kollektion enthüllt, die nicht nur Skateboard-Decks, sondern auch Kleidungsstücke umfassen, die den Fans von Elden Ring gewidmet sind.

Die Skateboard-Decks der Elden Ring Kollektion

Welche Charaktere sind auf den Skateboards abgebildet? Die Elden Ring Kollektion von Welcome Skateboards umfasst vier einzigartige Skateboards, die jeweils einen beliebten Charakter aus dem gefeierten Action-Rollenspiel zeigen. Das erste Deck zeigt Malenia auf dem Boline 2.0 Shape. Das zweite Deck ist Radahn gewidmet und hat die Form des Magic Bullet 2.0. Mohg wird auf dem Early Grab Shape präsentiert und Ranni ziert das Widow Shape. Obwohl einige dieser Designs etwas unkonventionell erscheinen, sind sie dennoch fahrbar, doch viele Fans werden sie wohl als Sammlerstücke an die Wand hängen.

Bekleidung für Elden Ring Fans

Welche Kleidungsstücke sind Teil der Kollektion? Neben den Skateboards bietet die Elden Ring Kollektion auch eine Vielzahl an Kleidungsoptionen. Dazu gehören fünf verschiedene T-Shirts, ein Mesh-Football-Trikot, ein Strickpullover, Jersey-Shorts, eine Satinjacke und eine All-Over-Print-Tapetenjacke mit Messmer. Die Preise für diese Artikel reichen von 39,99 € bis 169,99 €.

Frühere Kooperationen von Welcome Skateboards

Welche anderen Kooperationen hatte Welcome Skateboards? Dies ist nicht die erste Zusammenarbeit von Welcome Skateboards. Die Marke hat bereits in der Vergangenheit mit bekannten Unterhaltungsmarken und Musikern zusammengearbeitet, um thematische Produkte zu schaffen. Zu den jüngsten Kooperationen gehörte eine Kollektion mit der beliebten Zeichentrickserie Adventure Time. Darüber hinaus hat die Marke auch mit Batman, Beetlejuice, Britney Spears, Nine Inch Nails, My Chemical Romance und vielen weiteren zusammengearbeitet.

Der Erfolg von Elden Ring

Wie erfolgreich ist Elden Ring? Elden Ring ist eines der größten Videospiele der letzten Jahre und hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 beeindruckende Verkaufszahlen erreicht. Das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch den Titel als eines der besten Spiele aller Zeiten. Im Jahr 2024 erschien die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“, die ebenfalls großen Anklang fand. Elden Ring hat weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft, was es zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten macht.

Was hältst du von der neuen Elden Ring Skateboard-Kollektion? Wirst du dir eines der Decks oder Kleidungsstücke sichern? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!