Welche Konsole ist schon vor dem Launch beliebter in der Gamming-Community, die Xbox Series X oder PS5? Jeder sollte natürlich zu der präferierten Wunschplattform greifen und es gibt dutzende Gründe, sich für die neue Xbox oder PlayStation zu entscheiden, aber was sagen die Zahlen?

Eine Studie via VGM, die zwischen dem 23. und 25. September vorgenommen wurde, möchte schon jetzt in Erfahrung gebracht haben, welche Konsole im Vorfeld beliebter ist beziehungsweise erst einmal häufiger vorbestellt wurde. Wir werfen einen Blick auf das Ergebnis.

Auswertung: PS5 oder Xbox Series X erfolgreicher?

Allem voran wurde gefragt, wie viele User erfolgreich eine Vorbestellung abgeben konnten. Von den Befragten Teilnehmern, 511 in den USA, sollen lediglich 15% Erfolg gehabt haben, überhaupt eine der Konsolen vorzubestellen.

Vom Rest ausgehend konnten wiederum 72% ihre gewünschte PS5 mit Disk-Version erhalten, 30% wollten die Xbox Series X und bekamen sie auch. Insgesamt sollen nur 8% zur Xbox Series S und 10% zur PS5 Digital Edition gegriffen haben. 29% konnten gar keine Konsole erhaschen im Vorverkauf.

Von der letzteren Teilgruppe, die keine Next-Gen-Konsole vorbestellen konnten, waren 58% an einer PS5 (Disc), 40% an einer Xbox Series X und 21% an einer PS5 (Digital) sowie 11% an einer Xbox Series S interessiert.

So weit die Stichprobe. So oder so hat die Disk-Version der PS5 also die Nase vorn, dann folgt die Xbox Series X. Auf den 3. Platz befindet sich die PS5 Digital Edition und das Schlusslicht bildet wohl die Xbox Series S. Das ist die aktuelle Beliebtheitsskala der Next-Gen-Konsolen.

Wissenswert: Die Befragten wurden hinsichtlich der PS5-Games befragt. Also wegen welchem Spiel sie zur PS5 greifen würden. 52% antworteten mit Spider-Man: Miles Morales, God of War: Ragnarok wurde von 42% genannt und 32% würden die Konsole wegen Final Fantasy XVI kaufen.

Bei der Xbox Series X war Halo Infinite mit 45% ausschlaggebend und Fable (26%) sowie Forza Motorsport 8 mit 24%.