Sony hat am gestrigen Mittwoch erstmalig einen Blick in das Innenleben der PS5 gewährt und dabei die verschiedenen Komponenten sowie die Kühllösung der Next-Gen-Konsole vorgestellt. Im Rahmen des Videos zeigte uns Yasuhiro Ootori, Vizepräsident des Mechanical Design Department, Hardware Design Division bei Sony Interactive Entertainment (SIE), außerdem den Standfuß der PlayStation 5, der genau wie die beiden Seitenteile ausgetauscht werden kann.

© Sony

Denn je nachdem wie ihr die Konsole platzieren möchtet, könnt ihr den Standfuß ganz einfach abschrauben und an anderer Stelle wieder befestigen. Genau dies war für Microsofts offenbar der perfekte Aufmacher, um sich über die kurze Demonstration seitens Sony in einem Tweet lustig zu machen.

© Twitter: Microsoft

Microsoft nimmt Sony auf die Schippe

Innerhalb von zwei Bildern zeigt Microsoft wie ihre Konsole, die Xbox Series X, mit nur einem Handgriff auf die Seite gelegt werden kann. Und zwar einfach indem die Konsole auf die Seite gelegt wird, was durch das rechteckige Design der Series X wohl die simpelste Aufgabe der Welt sein dürfte. Ein Standfuß wird in diesem Fall nicht benötigt. Schließlich steht und liegt die neue Xbox stets wie ein Fels in der Brandung. Bei der PS5 ist dies aufgrund des leicht futuristisch angehauchten Designs und der dadurch abgerundeten Seiten nicht ohne Standfuß möglich.

Mittlerweile hat Microsoft den Post auf Twitter übrigens wieder gelöscht. Welchen Grund die Verantwortlichen hatten, diesen doch im Grunde recht lustigen Joke wieder zu entfernen, ist derzeit nicht bekannt.

Doch letztendlich muss natürlich jeder Spieler selbst entscheiden, zu welcher Konsole er greifen möchte. Egal auf welche Hardware die Wahl auch trifft, eines ist bei allen drei Plattformen gleich: Ihr solltet in jedem Fall beachten, dass die jeweilige Konsole genügend Platz hat, damit die Lüftung im Inneren gut arbeiten kann und somit eine Überhitzung vermieden wird.