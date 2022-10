The Witcher 3: Kommt jetzt endlich die PS5-Version?

Das Warten nimmt kein Ende. Gefühlt warten wir schon eine halbe Ewigkeit auf die Next-Gen-Version von The Witcher 3. Aber wie ist der aktuelle Stand?

Das Entwicklerstudio hat versprochen, dass es hier zumindest bald ein wichtiges Update gibt. Wird das Releasedatum schon bald enthüllt?

Worum gehts? „The Witcher 3: Wild Hunt“ ist nach unzähligen Jahren immer noch im Gespräch. Die Spielerschaft würde sich über eine Next-Gen-Version freuen, um mit Geralt in seiner schönsten Pracht loszuziehen.

Aber bis jetzt gibt es immer noch keine Version für die Xbox Series X|S oder PS5.

The Witcher 3 auf Next-Gen: Ist es bald so weit?

Was wir wissen: Das Spiel mit der Upgrade-Version soll allerdings in 2022 erscheinen. Nun machen uns die Verantwortlichen wieder Hoffnung. Scheinbar möchten sie den Releasetermin in Kürze benennen.

So oder so war der Plan, dass die Portierung für PS5 und Xbox Series X|S im Q4 2022 erscheint. Auf die Rückfrage nach dem Releasetermin heißt es nur, dass dieser wohl „bald“ enthüllt würde. Zumindest werden sie bald ein Update bezüglich der Next-Gen-Version teilen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Die Community spekuliert, dass die Veröffentlichung am 9. Dezember 2022 stattfinden könnte. Grund dafür ist ein Leak, der via Reseller GAME zutage gefördert wurde. Die Produktbeschreibung ist direkt wieder offline genommen worden. Doch es liegt nahe, dass sie das Releasedatum verraten haben. Es würde jedenfalls gut in vierte Quartal passen.

Was kann die Next-Gen-Version von The Witcher 3? Im Kern ist es das gleiche Spiel mit allen DLCs. Auf der technischen Seite wurde jedenfalls einiges verbessert. Das Game wird auf den Next-Gen-Konsolen mit 60 FPS und mit 4K-Auflösung spielbar sein. Außerdem sollen die Ladezeiten nahezu verschwunden sein (zum Beispiel bei den Schnellreisen).

CD Projekt RED hat noch andere Spiele auf der Agenda – vor allem im „The Witcher“-Kosmos erscheinen mehrere neue Produktionen.

So wurde erst kürzlich The Witcher Remake angekündigt. Und wir wissen, dass eine ganz neue Trilogie geplant ist. Insgesamt sollen es gleich 5 neue Spiele werden, die mit The Witcher zu tun haben.