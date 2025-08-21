Vier neue Day-One-Spiele im Xbox Game Pass – Das sind die Highlights

Die Xbox Game Pass-Bibliothek wurde um vier neue Day-One-Spiele erweitert, die sowohl für Xbox Game Pass Ultimate als auch für den PC Game Pass verfügbar sind. Auch wenn keines dieser Spiele ein großes AAA-Erlebnis bietet, sind sie dennoch spannende Ergänzungen für jede Spielesammlung.

The Rogue Prince of Persia

Was macht The Rogue Prince of Persia besonders? Dieses seitlich scrollende Actionspiel vom französischen Entwickler Evil Empire und Publisher Ubisoft hat bereits einen beeindruckenden Metacritic-Score von 83 erreicht. Auch auf Steam erfreut es sich mit einer 88% Zustimmungsrate großer Beliebtheit. The Rogue Prince of Persia ist der beeindruckende Debüt-Titel von Evil Empire und wurde überraschend veröffentlicht.

Das Spiel ist sowohl auf PC als auch Konsole verfügbar und bietet eine spannende Mischung aus Action und Abenteuer, die Fans des Genres begeistern dürfte.

Herdling

Warum solltest du Herdling ausprobieren? Herdling, ein neues Abenteuer-Spiel vom schweizerischen Entwickler Okomotive, ist seit heute verfügbar. Der Entwickler ist bekannt für die Spiele Far: Lone Sails und dessen Nachfolger Far: Changing Tides. Da es gerade erst veröffentlicht wurde, gibt es noch keine Metacritic-Wertung oder Nutzerbewertungen.

Das Spiel ist sowohl auf PC als auch Konsole spielbar und verspricht eine spannende Reise, die die Kreativität und das Erkundungsvermögen der Spieler herausfordert.

Void/Breaker

Was erwartet dich bei Void/Breaker? Void/Breaker ist ein Roguelite-Ego-Shooter vom Solo-Entwickler Stubby Games und Publisher Playstack. Der Entwickler kehrt nach seinem Debüt The Entropy Centre von 2022 zurück. Während es noch keine Metacritic-Wertung hat, erfreut es sich bereits einer 89% Zustimmungsrate auf Steam.

Die packende Action und das innovative Gameplay machen es zu einer spannenden Ergänzung für alle, die auf der Suche nach einem herausfordernden Shooter-Erlebnis sind. Es ist derzeit nur für den PC verfügbar.

Blacksmith Master

Was bietet Blacksmith Master? Blacksmith Master ist als mittelalterliche Schmiede-Simulation einzigartig und ist das einzige Spiel auf dieser Liste, das sich noch in der Entwicklung befindet. Nach seinem Debüt im Early Access auf Steam ist es nun über die Xbox Game Preview im Microsoft Store erhältlich. Entwickelt von Untitled Studio und veröffentlicht von Hooded Horse, hat es auf Steam eine Zustimmungsrate von 84%.

Das Spiel ist eine spannende Fortsetzung von Untitled Studios vorherigem Titel Tavern Master von 2021 und bietet auf PC-Spielern ein einzigartiges Handwerks- und Simulations-Erlebnis.

Exklusive Rabatte und weitere Spiele

Welche Vorteile bietet der Xbox Game Pass noch? Solange die oben genannten Spiele im Xbox Game Pass verfügbar sind, erhalten Abonnenten einen exklusiven Rabatt von 20% beim Kauf. Auch wenn diese vier Spiele allein schon verlockend sind, bietet der Game Pass noch viele weitere Titel in diesem Monat.

Unter diesen Neuzugängen befindet sich auch eines der Top 10 Spiele dieses Jahres, was den Xbox Game Pass zu einer noch attraktiveren Option für alle macht, die eine Vielzahl an Spielen ausprobieren möchten.

Was denkst du über die neuen Day-One-Spiele im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, ob du eines dieser Spiele ausprobieren wirst!