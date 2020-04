Am gestrigen Tage ist die Closed-Beta zu Valorant an den Start gegangen. Wenn ihr teilnehmen möchtet, dann müsst ihr ausgewählte Twitch-Streams verfolgen. So wird euer Riot-Account ab einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet, wenn die Riot-Mitarbeiter hinterherkommen (mehr dazu hier).

Riot Games hat sich hier eine ganz besondere Zugangsberechtigung ausgedacht, die es so in der Form für eine Closed-Beta noch nie gegeben hat.

Diese spezielle Idee hatte nun zur Folge, dass die Zuschauerzahlen umgehend in die Höhe geschossen sind. „Valorant“ konnte sogar so viele Zuschauer verbuchen, dass die Zähler fast an League of Legends heranreichten. Über 1,7 Millionen Menschen sahen sich gestern den neuen Taktik-Hero-Shooter von Riot Games auf Twitch an.

SO CLOSE YET SO FAR pic.twitter.com/bFKYNxMy3h — The Esports Writer (@FionnOnFire) April 7, 2020

Das ist sogar noch mehr als Fortnite während der 2019 World Cup, das Spiel schaffte es auf bemerkenswerte 1,69 Millionen Zuschauer. Die Pläne von Riot Games haben also durchaus gezündet, obgleich sie mit ihrem Spiel keinen eigenen Rekord brechen konnten, so haben sie nun aber dennoch dazu beigetragen, dass Twitch selbst einen neuen Meilenstein erreicht hat.

Mit der Hilfe von Riot Games gab es erstmals 4 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf Twitch. Für Riot ist das natürlich auch ein echter Erfolg, immerhin schauten rund 3,4 Millionen Zuschauer die zwei Games aus ihrem Hause.

© Twitch

Und es hätte sogar noch mehr sein können. Doch E-Sports-Organisationen durften gestern noch nicht streamen. Die Profiteams starten erst heute, am 8. April 2020 durch. Riot hat sie gebeten, einen Tag zu warten, sodass die Zuschauer der Content-Creator erst einmal eine Möglichkeit erhalten, einen Zugang zu erhalten.

So scheint das initiale Interesse an dem Spiel hoch zu sein. Falls ihr bislang noch nicht teilnehmen könnt, müsst ihr euch also noch etwas gedulden. Der erste Ansturm auf die Server ist astronomisch hoch, aber die Entwickler wollen nach und nach weitere Zugänge herausgeben und so mehr Spieler auf die Server lassen.

Zuvor könnt ihr euch über alle Waffen oder alle Skills der Agenten informieren, während es sogar Teaser-Trailer gibt, die die Fähigkeiten von Phoenix oder zum Beispiel Viper direkt aufzeigen.