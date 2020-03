Valorant-Viper

Riot Games hat den Vorhang für Valorant fallen gelassen. Die grundlegenden Dinge wissen wir nun über den kompetitiven Taktik-Hero-Shooter der LoL-Macher. So kennen wir die ersten acht Helden und ihre Fähigkeiten auf dem Papier, welche Waffen es geben wird oder gar, wie die Systemspezifikationen ausfallen werden.

Doch die Entwickler gehen noch einen Schritt weiter und zeigen nun in regelmäßigen Abständen, wie die Skills und Ultis der Helden aussehen und was ihr mit den Champions der Zukunft anstellen könnt. Den Anfang machte der feurige Phoenix und nun folgt die giftige Viper.

Die Skills von Viper

Im obigen Trailer sehen wir Viper erstmals voll in Aktion. Die tödliche Assassine lähmt ihre Feinde mit tödlichem Gift. So verschießt sie unter anderem einen explosiven Bolzen namens Schlangenbiss, der mit Gift angereichert ist. Die Gaswolke lässt Behälter mit einer Giftwolke fallen, während der Toxische Bildschirm dafür sorgt, dass eine ganze Wand an Emittern verteilt wird, die wiederum eine giftige Gaswand hervorbringt.

Doch nichts geht über die ultimative Fähigkeit Viper-Biss, die ein großes Areal in eine Giftwolke hüllt, solange sich Viper innerhalb der Wolke aufhält. Das Besondere an der Ulti ist jedoch, dass Viper alle Feinde in der Wolke wahrnehmen und aufspüren kann. Ein echter Vorteil in der direkten Konfrontation also!

Im Video sehen wir, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzt. Was meint ihr? Wird Viper ein ernstzunehmender Gegner in „Valorant“? Oder sagen euch die Gift-Fähigkeiten nicht zu?