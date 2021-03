Im Early Access des Indie-Survival-Titels Valheim stellt Schwarzmetall aktuell noch das Nonplusultra der Metallverarbeitung dar. Mit diesem Metall könnt ihr die besten Waffen und Rüstungen im Spiel bauen und seid damit gegen jede Form von Gefahr perfekt gewappnet. Doch so toll Schwarzmetall auch ist, so schwer ist es auch, das notwendige Erz in die Finger zu bekommen.

Wer aber bereits alles aus Bronze, Eisen und Silber hergestellt hat, kommt nicht drumherum, die Finger nach Schwarzmetall auszustrecken. Dieses lässt sich aber nur im schwersten und lebensfeindlichsten Biom in „Valheim“ finden, nämlich in den Ebenen. Was ihr tun müsst, um Schwarzmetall zu finden, und welche Vorbereitungen ihr treffen müsst, um das Metall herzustellen, verraten wir euch in diesem Guide.

Valheim: Schwarzmetall finden – Tipps und Tricks

Schwarzmetallschrott benötigt ihr, um das kostbare Schwarzmetall herzustellen, doch wie bereits erwähnt findet ihr diesen Rohstoff nur in den Ebenen. Und dieses Biom stellt das härteste Pflaster dar, das ihr aktuell in Valheim betreten könnt. Dort treiben grausame Koboldstämme ihr Unwesen und fiese Moskitos, genannt Todeskitos, machen Jagd auf alles und jeden, den sie zu Gesicht bekommen.

Valheim-Upgrade, die besten Mods! First-Person, geteilte Map & besseres Bausystem – Guide

Todeskitos sind deswegen so nervig und gleichsam gefährlich, da sie sich nicht um die Grenzen zwischen den Biomen scheren, weswegen ihr diesen starken, fliegenden Gegnern schlimmstenfalls bereits recht früh im Spiel begegnen könnt. Seid ihr auf diese Art von Feind noch nicht vorbereitet, solltet ihr die Beine in die Hand nehmen und euch nicht mehr umsehen. Denn Todeskitos jagen euch über eine sehr weite Strecke.

Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist es daher nicht sonderlich ratsam, die Ebenen unvorbereitet zu betreten. Daher solltet ihr die folgenden Tipps und Tricks beachten, bevor ihr euch in das vorerst letzte Biom in „Valheim“ wagt.

Nehmt viel und vor allen Dingen guten Proviant mit, ihr benötigt bei eurer Suche nach Schwarzmetallschrott nämlich viele Lebenspunkte und eine gute Heilrate. Schlangeneintopf und starke Heiltränke sind besonders empfehlenswert.

und sind besonders empfehlenswert. Haltet euch die Todeskitos mit einem starken Bogen auf Abstand. Wir empfehlen den mächtigen Draugr-Reißzahn und dazu passende, durchschlagskräftige Pfeile.

und dazu passende, durchschlagskräftige Pfeile. Zieht nur geschützt durch die bestmögliche Rüstung in die Ebenen. Hier hat uns die Wolfsrüstung gute Dienste geleistet, die ihr bauen könnt, nachdem ihr die notwendigen Materialien im Gebirge gesammelt habt, dem vorletzten Biom in „Valheim“.

© Iron Gate Studio

So ausgestattet sollte es deutlich leichter fallen, durch die Ebenen zu streifen und nach Schwarzmetallschrott zu suchen. Das gewünschte Erz wird von den zuvor erwähnten Kobolden geplündert, die sich oft in den Dörfern aufhalten, aber leider meist in großen Gruppen unterwegs sind. Aus diesem Grund können wir euch nur ans Herz legen, selbst in einer Gruppe zu reisen, damit ihr euch nicht plötzlich einer Übermacht gegenüberseht.

Valheim – Der unbesiegbare Wikinger: Alle Cheats und Konsolenbefehle im Spiel – Codes (Lösung)

Durchsucht außerdem die Lager der Kobolde, die sich überall auf den Ebenen befinden, denn hier könnt ihr die Materialien Flachs und Gerste finden, die ihr in eurer Basis weiterverarbeiten könnt und die oft für die Teile der letzten Rüstung benötigt werden. Um all das auch schleppen zu können, ist es ratsam, den Gürtel Megingard zu tragen, den ihr bei dem Händler Haldor erwerben könnt, denn dank diesem Ausrüstungsgegenstand erhöht sich eure Tragekapazität +150.

Valheim: Schwarzmetall verarbeiten – Guide (Lösung)

Schwarzmetallschrott zu sammeln ist natürlich schön und gut, doch um daraus auch echtes Schwarzmetall schmieden zu können, müsst ihr einiges an Vorbereitungen treffen. Dafür benötigt ihr nämlich definitiv einen Handwerkstisch und den könnt ihr nur mit dem Material Drachenträne bauen. Diesen Rohstoff erhaltet ihr für euren Sieg über den Boss des Gebirges, die Drachenmutter Moder. Der Handwerkstisch kostet euch 2x Drachenträne und 10x Holz.

Habt ihr diesen gebaut, erhaltet ihr automatisch das Rezept für den Hochofen, der euch 20x Stein, 5x Surtling-Kerne, 10x Eisen und 20x Edelholz kostet und mit dem ihr später Schwarzmetallbrocken weiterverarbeitet. Wollt ihr das Rüstungsset aus Schwarzmetall herstellen, benötigt ihr außerdem unbedingt noch das Spinnrad (20x Edelholz, 10x Eisennägel, 5x Lederreste). Füttert das Spinnrad mit Flachs, um Leinenzwirn zu erhalten, das wohl wichtigste Material für die Schwarzmetallrüstung.

Valheim: 10 Überlebenswichtige Tipps und Tricks für Anfänger – Guide (Lösung)

Ohne jegliches Upgrade hat das Gepolsterte Rüstungsset plus Leinenumhang einen Rüstungswert von 79 und liegt damit nur ganz knapp hinter der voll aufgerüsteten Wolfsrüstung. Wenn ihr die Rüstung aus Schwarzmetall nun also noch weiter aufrüstet, seid ihr perfekt gegen jeden Gegner geschützt und könnt euch ohne Angst zum letzten Boss in „Valheim“ aufmachen, das riesige Skelett Yagluth.