Ultimate Zombie Defense auf Steam gratis bis Juli 2025 – Zugreifen lohnt sich!

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Spiel bist, das dich in die Welt der Zombies entführt, dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Auf Steam ist derzeit das Spiel Ultimate Zombie Defense von Terror Dog Studio kostenlos erhältlich. Diese Aktion läuft noch bis zum 15. Juli 2025, und das Beste daran: Wenn du das Spiel während dieses Zeitraums beanspruchst, gehört es dir für immer.

Wie gut läuft Ultimate Zombie Defense auf dem Steam Deck?

Läuft das Spiel reibungslos auf dem Steam Deck? Ultimate Zombie Defense ist als „Spielbar“ auf dem Steam Deck gelistet. Dies bedeutet, dass es nicht vollständig überprüft, aber auch nicht als „Unbekannt“ oder „Nicht unterstützt“ eingestuft wurde. Es kann jedoch sein, dass du als Steam Deck-Besitzer einige Anpassungen vornehmen musst, um ein optimales Spielerlebnis zu erzielen.

Die Einstufung als „Spielbar“ deutet darauf hin, dass das Spiel funktioniert, aber möglicherweise zusätzliche Konfigurationen erfordert. Valve hat es getestet und festgestellt, dass das Spiel auf dem Steam Deck läuft, jedoch sind die genauen Leistungsdetails unbekannt.

Was macht Ultimate Zombie Defense so besonders?

Warum solltest du Ultimate Zombie Defense ausprobieren? Das Spiel bietet ein fesselndes Erlebnis als Top-Down-Coop-Survival-Horror. Du und deine Freunde schlüpfen in die Rolle von Elite-Soldaten, die in einem von Zombies überrannten Vorort in Europa eingesetzt werden. Eure Mission ist es, die Quelle der Infektion zu finden und zu zerstören. Die Stadt und ein umliegender Bereich von 250 km wurden abgeriegelt, um den Ausbruch einzudämmen, jedoch ohne Erfolg, bis ihr auf den Plan tretet.

Ultimate Zombie Defense wurde erstmals im Jahr 2020 veröffentlicht, und seitdem hat Terror Dog Studio verschiedene DLCs und einen Nachfolger, Ultimate Zombie Defense 2, im Jahr 2024 veröffentlicht. Die Fortsetzung bringt neue Herausforderungen und Inhalte für alle Zombie-Fans.

Wie bewerten Spieler das Zombie-Spiel?

Was sagen die Steam-Nutzer über das Spiel? Mit über 1.361 Benutzerbewertungen hat das Spiel eine „Sehr positiv“-Bewertung auf Steam. Dies spiegelt eine Zustimmungsrate von 86% wider, was es zu einem beliebten Titel unter den Spielern macht. Die Bewertungen heben die nahtlose Übergänge zwischen Zombie-Kämpfen und dem Bau von Verteidigungen hervor.

Ein besonders positives Nutzerreview beschreibt das Spiel als „wirklich gutes, unterschätztes Spiel“ und gibt ihm eine Bewertung von 8,5/10. Es wird die Herausforderung betont, die das Spiel im Verlauf bietet, und es wird sowohl im Solo- als auch im Team-Modus als lohnend empfunden.

Wie kannst du das Spiel kostenlos bekommen?

Wie kannst du dir Ultimate Zombie Defense sichern? Um das Spiel kostenlos zu erhalten, musst du es einfach bis zum 15. Juli 2025 über Steam beanspruchen. Nach diesem Datum kehrt der Preis zu den regulären 5 Euro zurück. Sobald du das Spiel deiner Bibliothek hinzugefügt hast, gehört es dir für immer, und du kannst es jederzeit spielen.

Was hältst du von dieser Aktion? Hast du Ultimate Zombie Defense bereits ausprobiert oder planst du es zu tun? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!