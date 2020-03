Der Behind The Scenes-Podcast zur Netflix-Serie The Witcher wurde kürzlich durch eine Bonus-Episode ergänzt, die uns mehr über die musikalischen Hintergründe der beliebten Show rund um Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) verrät.

Darin erfahren wir unter anderem mehr über die Entstehungsgeschichte des Ohrwurm-Hits Toss A Coin To Your Witcher, denn Host Brandon Jenkins hat die beiden Komponisten der Hexer-Serie zu Besuch: Sonya Belousova und Giona Ostinelli.

The Witcher: Die ungeschönte Wahrheit zum Serienhit im Honest Trailer

Das beste Toss A Coin To Your Witcher-Cover laut Serien-Komponisten

Neben all den spannenden Information zur Entstehung des Soundtracks und zu Rittersporns aka Jaskiers (Joey Batey) ikonischem Bardenlied, gaben die Macher der epischen „The Witcher“-Musik außerdem preis, welches der zahlreichen Cover sie als besonders gut gelungen ansehen.

Wer nun denkt, dass Belousova und Ostinelli eine qualitativ hochwertige und umfangreiche Neuinterpretation ihres Meisterwerks als Lieblingscover auserkoren haben, der irrt. Denn „Toss A Shrimp To Your Kitty“ ist nur zarte 24 Sekunden lang und keineswegs seriös:

Die eindrucksvolle operngleiche Variante der singenden Katze, die ihr Leid über ihre schrimplose Schüssel im „Toss A Coin To Your Witcher“-Stil beklagt, ist also das Gewinner-Cover. Allerdings sind Sonya Belousova und Giona Ostinelli generell von der Begeisterung über das Lied erfreut. Hört unterhalb dieser Zeilen doch selbst in die Extra-Podcast-Folge rein und lernt mehr über die musikalischen Hintergründe von „The Witcher“.