The Witcher 3: Neuer Action-Trailer macht Lust auf Staffel 3 bei Netflix

Fans dürfen sich wieder auf viele bekannte Charaktere, Monster, Kreaturen und Gegenspieler aus den Büchern und den Spielen freuen. So enthüllte etwa der rund dreiminütige Trailer zu Staffel 3 das Erscheinen der Wilde Jagd , die Fans der Spielreihe bereits aus The Witcher 3 kennen:

Yennefer von Vengerberg führt Ciri zur gut geschützten Festung Aretuza , wo ihre magische Ausbildung beginnt. Dort hofft Yennefer, mehr über die düsteren Mächte in Erfahrung zu bringen, die Ciri umgeben. Schon bald finden sich die drei in einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder. Um einander nicht für immer zu verlieren, nehmen Geralt, Ciri und Yennefer die vor ihnen liegenden Kämpfe an.

Henry Cavills großer Abschied als Hexer Geralt kommt erstmals in zwei Teilen daher: Teil 1 mit den ersten 5 von 8 Episoden der 3. Staffel „The Witcher“ gehen am 29. Juni 2023 beim Streaminganbieter an den Start.

Zwei lange Jahre mussten wir auf die neuen Folgen von The Witcher warten. Morgen ist es endlich soweit, dann geht der erste Teil der erstmals zweigeteilten 3. Staffel des Serienhit bei Netflix an den Start.

