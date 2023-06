Riogok-Schrein: So löst ihr das Rätsel Kraftübertragung in Zelda Tears of the Kingdom

Wer den Recken Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stark und ausdauernd machen will, muss die vielen Schreine in der Welt absolvieren. Dazu gehört natürlich auch der Riogok-Schrein und seine Herausforderung Kraftübertragung. In diesem Guide wollen wir euch ganz genau erklären, wie ihr den Schrein erreicht und wie ihr seine Rätsel lösen könnt.

Zelda Tears of the Kingdom: Das Rätsel Kraftübertragung im Riogok-Schrein lösen, so geht´s

Bevor ihr ein wenig mit der Physik von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom experimentieren könnt, müsst ihr den Riogok-Schrein natürlich erst einmal finden. Dafür reist ihr von Inneres Hyrule aus nach Südwesten, also in Richtung Hylia-Berg. Westlich vom Krötenteich, umgeben von hohen Felswänden, werdet ihr schließlich fündig.

Entweder lauft ihr von dem Gebiet Krötenteich aus einfach nach Westen, in die Schlucht, oder ihr sucht den Kartografieturm in der Ebene von Hyrule auf und lasst euch von ihm in die Luft schleudern. Gleitet dann mit dem Parasegel nach nach Süd/Südwest und ihr bewegt euch direkt auf den Riogok-Schrein zu, den ihr dann nur noch aktivieren und betreten müsst.

Sucht südwestlich von Inneres Hyrule nach dem Riogok-Schrein. © Nintendo Westlich von Krötenteich und Wald der Seelen werdet ihr fündig. © Nintendo

Riogok-Schrein: Erster Raum

Im ersten Raum gibt es nicht viel zu sehen: Ein Apparatur mitsamt Zahnrad, die sich aber nicht bewegt, ein schwach leuchtender Kristall, der aber nichts tut, und eine Stange auf den Boden, die erst einmal keinen sichtbaren Nutzen hat. Was soll man da nur draus machen? Die Antwort ist so frustrierend einfach, dass man schreien möchte.

Ihr müsst lediglich die Stange mit eurer Fähigkeit Ultra-Hand vom Boden aufheben und zwischen die beiden kleinen Zahnräder der Apparatur kleben. Habt ihr das getan und beide Zahnräder sind ordentlich miteinander verbunden worden, müsst ihr dem leuchtenden Kristall nur noch einen freundlichen Klaps mit eurer Waffe geben.

Tut dies und es kommt Leben in die Apparatur. Die Rädchen beginnen sich zu drehen und das große Gitter dahinter wird angehoben, wodurch Link sein Abenteuer in diesem Schrein fortsetzen kann. Jetzt wisst ihr auch schon im Groben, worauf es bei dieser Herausforderung ankommt und habt vielleicht direkt ein besseres Auge für die nachfolgenden Rätsel.

Klebt die Stange zwischen den beiden kleinen Zahnrädern fest. © Nintendo Haut auf den Kristall und die Apparatur setzt sich in Bewegung. © Nintendo

Riogok-Schrein: Zweiter Raum

Im zweiten Raum wollen wir uns erst einmal der optionalen Truhe widmen, die rechts in der Nische auf einer erhöhten Position steht. Schnappt euch dafür via Ultra-Hand die Stange und montiert diese auf den Schalter, damit sie als Hebel fungiert. Kippt den Schalter mit der Ultra-Hand auf die andere Seite und eine Kammer öffnet sich, die ein weiteres Verbindungsstück enthält.

Es gibt nun diverse Möglichkeiten, die beiden Stangen zu nutzen, um die Truhe zu erreichen. Am einfachsten ist es aber wohl, wenn ihr die Stangen einfach aneinanderklebt und dann an die Truhe heftet, wodurch diese von dem Gewicht der Stangen nach unten gezogen wird. Entfernt daraufhin die Stangen und ihr könnt euch die Waffe Mächtiger Konstruktbogen schnappen.

Nutzt die Stange als Hebel und ihr erhaltet … noch eine Stange. © Nintendo Das Gewicht der Stangen holt die Kiste für euch nach unten. © Nintendo

Um den Raum nun verlassen und das Ende des Schreins erreichen zu können, müsst ihr die beiden Stangen erneut miteinander verbinden, so dass sie eine einzige, lange und ebenso gerade Stange bilden. Legt diese Stange nun auf die untere der beiden Plattformen. Um zu verhindern, dass die Stange runter rollt, könnt ihr sie auch an der Plattform befestigen.

So oder so springt ihr nun mit dem Deckensprung hinterher. Schnappt euch erneut die Stange und legt diese nun auf der oberen, etwas kleineren Plattform ab und folgt ihr abermals, indem ihr die Fähigkeit Deckensprung anwendet. Jetzt müsst ihr euch nur noch eine Möglichkeit basteln, den verbliebenen Weg nach oben zu klettern.

Richtet die lange Stange dafür auf und platziert sie so auf der kleinen Plattform, dass sie nach oben zeigt. Link kann das Konstrukt nun wie eine Regenrinne nach oben klettern, wodurch er problemlos das Ende vom Riogok-Schrein erreicht und sich sein neues Segenslicht abholen kann. Damit habt ihr die Prüfung komplett abgeschlossen und könnt euch wieder wichtigeren Dingen widmen.

Legt die Stange(n) ab und folgt ihnen via Deckensprung. © Nintendo Klettert die letzten Meter an den Stangen empor und ihr habt es geschafft. © Nintendo