Viele Fans warten gebannt auf die 3. Staffel des Dark Fantasy-Hits The Witcher, denn diese verspricht eine ganz besondere Season zu werden. Wie gewohnt wird diese erneut exklusiv bei Netflix im Stream verfügbar sein. Nachfolgend fassen wir für euch alle wichtigen Infos zur Besetzung, zum Starttermin und zur Story für euch zusammen.

Wann und um welche Uhrzeit startet Staffel 3 von The Witcher bei Netflix?

Zum Start unserer Übersicht direkt die wichtigste Info: Gut anderthalb Jahre nach dem Start der 2. Staffel kehrt Geralt von Riva am 29. Juni 2023 für neue Abenteuer in Season 3 zurück. Oder um genauer zu sein, erscheint an diesem Datum der erste Teil der Staffel, welcher aus fünf Episoden besteht.

Auf die finalen Folgen werden „The Witcher“-Fans anschließend einige Wochen warten müssen. Am 27. Juli 2023 werden bei Netflix die letzten drei Episoden der 3. Staffel erscheinen. Somit wird die Season insgesamt acht Folgen umfassen.

Die Episoden werden am jeweiligen Datum voraussichtlich ab 9 Uhr deutscher Zeit bei Netflix verfügbar sein.

Die bisher bekannten Episodentitel im englischen Original in der Übersicht:

Episode 301: Shaerrawedd

Shaerrawedd Episode 302: Unbound

Unbound Episode 303: Reunion

Reunion Episode 304: The Invitation

The Invitation Episode 305: The Art of Illusion

The Art of Illusion Episode 306: ?

? Episode 307: ?

? Episode 308: ?

Worum geht es in der 3. Staffel von The Witcher?

Am Ende der 2. „The Witcher“-Staffel zeichneten sich erstmals Ciris wahre Kräfte ab, die die ganze Welt vernichten könnten. Seither sind die Mächtigen des Kontinents hinter der jungen Prinzessin her, um die Fähigkeiten des Mädchens für sich nutzen zu können. Doch Geralt von Riva schwört, Ciri zu beschützen.

Ciri spielt auch in Season 3 von „The Witcher“ eine zentrale Rolle © Netflix

Magierin Yennefer soll unserem Protagonisten dabei helfen und die Prinzessin lehren, ihre übernatürlichen Kräfte richtig einzusetzen. Dafür begeben sich beide zur Festung Aretuza. Sie hatten gehofft, dort sicher zu sein, doch stattdessen befinden sie sich in einem Minenfeld aus Verrat sowie Korruption, weshalb sie sich nicht sicher sein können, wer wirklich vertrauenswürdig ist.

Die Macher und die Besetzung von The Witcher Staffel 3

Wie bereits in den ersten beiden Seasons bekleidet Lauren Schmidt Hissrich („Marvel’s Daredevil“) die Rolle der Showrunnerin. Zudem wirkt sie als Executive Producer an der Netflix-Serie mit. Ihr zur Seite stehen Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Steve Gaub, Mike Ostrowski und Jarosław Sawko.

Regie führen in der 3. Staffel von „The Witcher“ Gandja Monteiro, Bola Ogun, Loni Peristere und Stephen Surjik. Die Drehbücher zum Dark Fantasy-Epos stammen indes von Rae Benjamin, Matthew D’Ambrosio, Troy Dangerfield, Javier Grillo-Marxuach, Haily Hall, Clare Higgins, Tania Lotia sowie Mike Ostrowski.

Geralt und Yennefer in der 3. Staffel von „The Witcher“ © Netflix

In den Hauptrollen sind erneut Ex-Superman Henry Cavill als Geralt von Riva, Freya Allan als Cirilla von Cintra, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg und Joey Batey als Rittersporn zu sehen. Für Cavill wird es die letzte Staffel der Netflix-Show sein, in der er den wortkargen Protagonisten mimt.

Ab Staffel 4 übernimmt Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem“-Reihe) den Part des Geralt von Riva.

Robbie Amell als Firestorm in „The Flash“ © DC/The CW

Ergänzt wird der Cast in der 3. Season des Weiteren um einige frische Gesichter. Hierzu zählen etwa Robbie Amell („The Flash“) als Gallatin, Christelle Elwin („Half Bad“) als Mistle, Hugh Skinner („Fleabag“) als Prinz Radovid und Meng’er Zhang („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) als Milva.

In der deutschen Version werden voraussichtlich wieder die Stimmen von Alexander Doering als Geralt, Lisa May-Mitsching als Ciri, Maria Hönig als Yennefer und Dirk Stollberg als Rittersporn zu hören sein.

Staffel 3 von „The Witcher“ erscheint in zwei Teilen exklusiv bei Netflix. Part 1 wird am 29. Juni 2023, während Part 2 am 27. Juli 2023 folgt.