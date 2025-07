Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 Remake – Jetzt im Xbox Game Pass mit 4K und neuen Parks

Mit dem neuesten Update des Xbox Game Pass erhalten Abonnenten Zugang zu zwei der ikonischsten Spiele der originalen Xbox-Ära: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Diese Neuveröffentlichung ist ein Remake der Spiele, die ursprünglich in den Jahren 2001 und 2002 von Neversoft und Activision entwickelt wurden. Diese modernen Remakes, die am 11. Juli 2025 erschienen sind, bringen die Nostalgie der originalen Titel zurück, jedoch mit beeindruckenden grafischen Verbesserungen und neuen Inhalten.

Was bietet das Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4?

Welche neuen Funktionen sind im Remake enthalten? Das Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 bietet eine Vielzahl von neuen Features und Verbesserungen. Neben der Unterstützung von 4K-Auflösungen und verbesserten Texturen, bietet das Spiel auch neue Skateparks und erweiterte Anpassungsoptionen für den Create-A-Skater-Modus.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in Online-Multiplayer-Spielen mit bis zu acht Spielern plattformübergreifend zu spielen. Die Karriere-Modus-Mechanik von Tony Hawk’s Pro Skater 4 wurde in ein zweiminütiges Laufzeitformat umgewandelt, das es den Spielern ermöglicht, so viele Herausforderungen wie möglich abzuschließen.

Die Bedeutung des Xbox Game Pass

Warum ist der Xbox Game Pass für Gamer attraktiv? Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst von Microsoft, der es den Nutzern ermöglicht, eine rotierende Bibliothek von Spielen herunterzuladen und zu spielen. Die Verfügbarkeit von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 über Xbox Game Pass Ultimate bietet den Abonnenten die Möglichkeit, diese Klassiker zu erleben, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Mit einem aktiven Abonnement können Nutzer nicht nur auf diese Spiele zugreifen, sondern auch von Rabatten profitieren, wenn sie sich entscheiden, sie zu erwerben. Die Tatsache, dass die Spielebibliothek regelmäßig aktualisiert wird, bedeutet, dass immer neue und spannende Titel zur Verfügung stehen.

Die Rückkehr eines Klassikers

Welche nostalgischen Erinnerungen wecken die Spiele? Für viele Fans der originalen Xbox-Konsole sind Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 mehr als nur Spiele. Sie sind ein Stück Gaming-Geschichte, die viele an ihre ersten Erfahrungen mit der Xbox erinnern. Die Rückkehr dieser Spiele im modernen Gewand bringt eine Welle der Nostalgie mit sich, während gleichzeitig neue Spieler die Gelegenheit haben, diese Klassiker zu erleben.

Die hohe Bewertung der originalen Spiele auf Metacritic – Tony Hawk’s Pro Skater 3 erhielt eine beeindruckende 97, während Tony Hawk’s Pro Skater 4 mit 94 bewertet wurde – unterstreicht ihre Bedeutung und den Einfluss, den sie auf die Gaming-Welt hatten.

Verfügbarkeit und Angebote

Wie können Abonnenten von Xbox Game Pass profitieren? Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist derzeit exklusiv für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Diese exklusive Verfügbarkeit bedeutet, dass Abonnenten auf die remasterten Titel zugreifen können, solange sie über ein aktives Abonnement verfügen. Darüber hinaus erhalten sie einen Rabatt von 20 % beim Kauf der Spiele, was es zu einem attraktiven Angebot macht.

Da Activision mittlerweile Teil von Microsoft ist, bleibt zu hoffen, dass diese Titel dauerhaft im Game Pass verfügbar sein werden, sodass noch mehr Spieler Zugang zu diesen legendären Spielen erhalten.

Was hältst du von der Rückkehr dieser Klassiker im Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!