The Witcher: So viel verdient Henry Cavill pro Folge der Netflix-Serie

Die Medienbranche boomt und Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime und Co. sind nicht nur aufgrund der immer noch andauernden Corona-Pandemie elementare Lebensinhalte vieler Menschen. Bei einem solchen Erfolg dürfte es niemanden verwundern, dass auch die Schauspieler*innen von beliebten Serien und Filmen ordentlich abkassieren.

Henry Cavill ist da keine Ausnahme. Neben seiner Rolle als Superman ist der Muskelmann und Schauspieler vor allem als Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher bekannt. Und auch wenn er als weißhaariger Hexer meistens eher vor sich hin grummelt und sich sein Textanteil in Grenzen hält, kann man das von seinem fürstlichen Gehalt nicht gerade behaupten.

Cavill sackt 400.000 Dollar für jede The Witcher-Folge ein

In einem Bericht von Variety, in dem die Gehälter zahlreicher Schauspieler*innen beleuchtet werden, taucht auch der charmante Cavill mit seiner Rolle in „The Witcher“ auf. 400.000 Dollar verdient er dabei – pro Folge.

Wer jetzt noch schätzen möchte, wie viel seine Kolleg*innen sowie die Verantwortlichen und andere Mitarbeiter*innen verdienen und die Produktionskosten dazu addiert, kann sich ungefähr ausrechnen, wie erfolgreich die Serie wirklich ist. Unklar ist allerdings, auf welche Staffel sich die Summe bezieht oder ob der gute Mann bei beiden das gleiche verdient.

Bei 400.000 Dollar pro Folge hätte wohl jeder ein Lächeln auf den Lippen. © Netflix

Überraschend ist dies beim Erfolg der Serie aber nicht, schließlich erscheint im Dezember bereits Staffel 2 und auch die Arbeiten an Staffel 3 haben schon begonnen. Netflix hat sich mit dem Hexer-Stoff also einen kleinen Goldesel an Land gezogen. Und auch wenn die Reihe durch die Bücher und Videospiele fast schon ein Selbstläufer ist, trägt Henry Cavill sicherlich zu dem Erfolg der Serie bei.

Falls euch weniger das Gehalt von Henry Cavill und mehr alle Infos rund um die „The Witcher“-Serie selbst interessieren, schaut doch mal bei unserem entsprechenden Artikel vorbei: Dort haben wir alle relevanten Aspekte für euch zusammengetragen.