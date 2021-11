The Witcher Staffel 3: Showrunnerin gibt erste Story-Details preis

Fans fiebern bereits den Start der 2. Staffel The Wichter am 17. Dezember auf Netflix entgegen – deren Vorfreude mit einem gerade erschienen neuen Trailer mächtig angeheizt wurde. Während wir schon auf die neuen Folgen mit Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) gespannt sind und was das Schicksal für sie bereit hält, ist bereits eine 3. Staffel der Hexer-Saga in Arbeit.

The Witcher: Das erwartet die Fans in Staffel 3

Showrunnerin Lauren S. Hissrich bestätigte unlängst den Produktionsstart der 3. Staffel nach der Geralt-Saga des Buchautors Andrzej Sapkowski, auf der auch die erfolgreiche Witcher-Spielreihe von CD Projekt RED basiert. Im Rahmen eines Comic-Fan-Events in Italien sprach Hissrich jetzt erstmals über die Arbeit an der 3. Staffel und verriet erste (spoilerfreie) Story-Details:

„Was ich über die 3. Staffel sagen werde, ist, dass die Autoren zurück in Los Angeles sind und fleißig arbeiten. Es ist eine wirklich lustige Staffel und sie folgt einem bestimmten Buch sehr genau, hat viel Action, ein bisschen Tod … ein bisschen Tod“, verrät Hissrich.

Mehr wollte die Showrunnerin zur Story der 3. Staffel noch nicht ins Detail gehen – verständlicherweise, schließlich steht ja noch der Start der 2. Staffel an, an deren Ereignisse die nächste Staffel anknüpfen wird.

Die 3. Staffel dürfte jedoch frühestens 2023 an den Start gehen, wenn der Rhythmus der Veröffentlichung der letzten Staffel eingehalten wird. Zuvor ist eine Prequel-Serie Blood Origin für 2022 über den Ursprung der Hexer-Saga geplant.

So geht es in Staffel 2 weiter

Die 2. Staffel hat es in sich: Fans dürfen sich auf die Ankunft von Geralt und Ciri auf der legendären Hexer-Festung Kaer Morhen freuen, inklusive ein Wiedersehen mit seinem Mentor, den Hexer-Meister Vesemir (Kim Bodnia). Auch Geralts Mitstreiter, die Hexer Coën (Yasen Atour), Lambert (Paul Bullion) und Eskel (Basil Eidenbenz) befinden sich auf der Festung , wo Ciri ihre Ausbildung beginnt.

The Witcher: Staffel 2 der Netflix-Serie soll Zuschauer*innen umhauen

Bereits erste Bilder und der neue epische Trailer machen deutlich, dass Ciri sich immer mehr zu der Kämpferin entwickelt, wie sie die Fans der Buchreihe und den Games bereits kennen. Auch Triss und Yennefer dürften in den neuen Folgen größere Rollen einnehmen. Geralt trifft auf seinen wohlbekannten Freund Nivellen (Kristofer Hivju) und rettet Publikumsliebling, den Barden Rittersporn (Joey Batey) aus einer misslichen Lage. Eine Fülle an neuen Monstern und Gegnern dürfen nicht fehlen, die es zu bekämpfen gilt.

Die Hintergründe über die Hexer-Festung Kaer Morhen, den Hexer-Meister Vesemir und Geralts Anfänge als angehender Hexer standen schon im Zentrum des Anime-Films Nightmare of the Wolf. Als nächstes ist die angekündigte Prequel-Serie Blood Origin geplant, die rund 1000 Jahre vor den Ereignissen der Geralt-Saga spielt. Außerdem wurden zuletzt einen weiteren Anime-Film sowie eine erste Kinderserie angekündigt.

The Witcher-Bücher: Beste Reihenfolge der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski