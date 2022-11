The Witcher 4: CD Projekts nächste Trilogie hat einen neuen Game Director

CD Projekt Red hat große Pläne mit seiner The Witcher-Marke. Es ist schon seit längerem bekannt, dass die Witcher-Saga mit einer neuen Trilogie fortgeführt werden soll. Momentan befindet sich The Witcher 4 sogar schon in der Vorproduktion. Für die neue Trilogie wurde nun Sebastian Kalemba zum Creative Director ernannt.

Neuer Game Director für The Witcher 4

Es gibt natürlich noch kein Veröffentlichungsdatum für das nächste große Witcher-Spiel, dafür verkündete CD Projekt vor kurzem, wer dabei am Steuer sein wird. Es handelt sich um den ehemaligen Animation Director von Cyberpunk 2077, Sebastian Kalemba. Dieser hat seine neue Rolle als Game Director für das nächste Witcher-Spiel auf Twitter bekannt gegeben.

„Karrierenachrichten: Ich führe Regie bei der neuen Witcher-Saga“, tweetete Kalemba. „Seit ich @CDPROJEKTRED beigetreten bin, glaube ich, dass nichts unmöglich ist und dass es unsere Aufgabe ist, die Messlatte höher zu legen, emotionale Geschichten zu erzählen und Welten zu erschaffen. Ich bin stolz darauf, Teil von CDPR zu sein und mit einem so talentierten und leidenschaftlichen Team zu arbeiten.“

Vor „Cyberpunk 2077“ arbeitete Kalemba als Charakter-Animator an The Witcher 3: Wild Hunt, dann als Lead Animator an der „Hearts of Stone“-Erweiterung und als Animation Director an „Blood and Wine“.

Bevor er sich CD Projekt anschloss, war er leitender Animator bei Risen 3: Titan Lords und arbeitete an „Grim Legends 2: Song of the Dark Swan“. Zuletzt war Kalemba laut seinem LinkedIn-Profil als Creative Director bei CD Projekt tätig, obwohl nicht angegeben ist, an welchem Projekt er gearbeitet hat.

CD Projekt hat Kalembas Position nicht offiziell bekannt gegeben, aber mehrere Mitarbeiter, darunter „Cyberpunk 2077“-Quest Director Pawel Sasko, Community Director Marcin Momot, PR Director Radek Grabowski und Communication Manager Pawel Burza gratulierten ihm zu seinem neuen Job.

Verrät der neue Game Director schon die Story hinter The Witcher 4?

© CD Projekt Red

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, worum es in „The Witcher 4“ (das ist wahrscheinlich nicht der endgültige Titel) gehen wird. Das Entwicklerstudio gab im Mai dieses Jahres bekannt, dass sich der Titel in Vorproduktion befindet. Wer Geralts Nachfolge antreten wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Interessanterweise wählte Kalemba für seine Profilbilder auf Twitter als auch auf LinkedIn ein Bild aus „The Witcher: Old World“, ein Brettspiel, das in einer Zeit weit vor Geralt spielt und währenddessen mehrere Hexerschulen auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren.

Ist das ein Hinweis auf das, was kommen wird? Immerhin wird davon ausgegangen, dass es im neuen Spiel um eine andere Hexerschule gehen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint alles möglich zu sein.