The Precinct jetzt verifiziert – Optimale Spielerfahrung auf dem Steam Deck sichern

Im Mai 2025 wurde „The Precinct“, eines der größten und beliebtesten Spiele des Monats, für das Steam Deck verifiziert. Zuvor war es zwar auf dem Steam Deck spielbar, jedoch noch nicht von Valve selbst als „verifiziert“ eingestuft. Diese Verifizierung bedeutet, dass das Spiel nach umfangreichen Tests nicht nur vollständig auf dem Steam Deck funktioniert, sondern auch optimal mit dessen integrierten Steuerungen und Display harmoniert.

The Precinct: Ein neon-noir Krimi im Sandbox-Stil

Was macht „The Precinct“ so besonders? Das Spiel versetzt dich in die Rolle von Officer Nick Cordell Jr., einem frisch aus der Akademie entlassenen Streifenpolizisten, der sich in einer Stadt voller Verbrechen bewähren muss. Averno City, inspiriert von New York City der 1980er Jahre, ist der Schauplatz des Spiels, das Spieler mit einer Mischung aus Action und polizeitypischen Aufgaben fesselt.

„The Precinct“ wurde am 13. Mai 2025 von Fallen Tree Games veröffentlicht und ist für 29,99 Euro erhältlich. Es kombiniert klassische Polizeiarbeit mit Sandbox-Elementen und lädt dich ein, zwischen Verfolgungsjagden, Schießereien und Ermittlungen deinen eigenen Weg zu finden. Die Spieler können Straftäter aufspüren, Verhaftungen durchführen und die Machtkämpfe der Gangs innerhalb der Stadt miterleben.

Steam Deck Verifizierung: Ein Qualitätssiegel

Warum ist die Verifizierung für Spieler wichtig? Die Verifizierung durch Valve sichert dir zu, dass „The Precinct“ nicht nur läuft, sondern auch ohne Einschränkungen auf dem Steam Deck genossen werden kann. Dies umfasst sowohl die technische Performance als auch die Spielbarkeit mit den vorhandenen Steuerungen. Vor der Verifizierung war das Spiel zwar spielbar, jedoch gab es keine Garantie für eine optimierte Erfahrung.

Die Verifizierung ist ein wichtiger Schritt, um die Kompatibilität und den Spielspaß auf dem Steam Deck zu gewährleisten. Besonders für Spieler, die viel unterwegs sind oder einfach die Flexibilität des Steam Decks schätzen, ist dies ein bedeutender Mehrwert.

Spielermeinungen und Kritiken

Wie wird „The Precinct“ von der Community aufgenommen? Die Spieler sind begeistert: Das Spiel hat eine „Sehr positiv“ Bewertung auf Steam mit 85 Prozent positiver Nutzerkritiken aus insgesamt 3.778 Bewertungen. Viele Spieler loben die nostalgische Anlehnung an alte GTA-Spiele und die gelungene Umsetzung der Handlung mit Sprachausgabe, die das Eintauchen in die Spielwelt erleichtert.

Ein Nutzer beschreibt: „Liebe das Spiel. Erinnert an die alten GTA-Spiele. Die Grafik ist schön, läuft flüssig und die Story nutzt Sprachausgabe, sodass ich spielen kann, ohne lesen zu müssen.“ Diese positiven Rückmeldungen unterstreichen den Erfolg und die Attraktivität von „The Precinct“.

Spieldauer und Wiederspielwert

Wie lange kannst du dich mit „The Precinct“ beschäftigen? Spieler, die „The Precinct“ auf dem Steam Deck erleben möchten, können mit einer Spielzeit von etwa 10 bis 16 Stunden rechnen. Diese variiert je nach Spielstil und dem Grad der Vervollständigung.

Die Mischung aus Story-getriebenem Gameplay und offenen Sandbox-Elementen sorgt dafür, dass das Spiel auch über die Hauptgeschichte hinaus spannend bleibt. Die Möglichkeit, verschiedene Polizeitaktiken auszuprobieren, bietet einen hohen Wiederspielwert.

Was denkst du über die Verifizierung von „The Precinct“ für das Steam Deck? Teile deine Meinung in den Kommentaren!