The Last of Us spricht in einer Szene gesellschaftliches Tabuthema an

Die 6. Episode der The Last of Us-Serie hat nicht nur die Wiedervereinigung von Joels Familie gefeiert, sondern auch ein mögliches Easter Egg zu Ellies Freundin Dina versteckt. Mit der Zeit fallen Fans immer mehr Details auf, die es in der Episode zu sehen gibt. Aktuell sorgt ein kleiner Gegenstand, der in der neuen Folge auftaucht, für großes Aufsehen.

The Last of Us thematisiert Tabuthema

Was ist zu sehen? Nach der langen und anstrengenden Reise, die Joel und Ellie auf dem Weg in die Stadt Jackson hinter sich hatten, kommen die beiden erst einmal zur Ruhe. Ellie wird auf ein Zimmer gebracht und kann sich dort erholen und sogar etwas duschen.

Um für Ellies Wohl zu sorgen, wird ihr frische Kleidung bereitgestellt. Doch auf ihrem Bett befindet sich noch ein Gegenstand, den Ellie gut gebrauchen kann: Sie findet eine Menstruationstasse, die Menstruierende während der Periode als Alternative zu Binden und Tampons verwenden können.

Warum sorgt das für Aufsehen? Die Periode wird in vielen Filmen, Serien und auch in unserer Gesellschaft als Tabu-Thema bezeichnet. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung davon betroffen ist, wird die Periode in den Unterhaltungsmedien kaum thematisiert. Während der Periode kämpfen Betroffene mit Schmerzen und haben allgemein kein gutes Wohlbefinden.

Doch es macht Sinn, dass die Menstruationstasse Ellie als Besonderheit auf dem Bett präsentiert wird. Nachdem die Apokalypse in der Welt von „The Last of Us“ ausbrach, stoppten sämtliche Produktionsketten und Hygieneartikel wurden dementsprechend zu seinem seltenen Gut. Eine wiederverwendbare Menstruationstasse kommt da wie gerufen.

Die entsprechende Szene kam in der Form nicht in der Videospielvorlage vor. Auch abseits der Menstruationstasse gibt es einige Szenen, die für die Serie abgewandelt wurden. In einem separaten Vergleichsartikel haben wir euch aufgelistet, welche Änderungen es für die Serie gibt.

