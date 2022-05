The Forest: Kurzzeitig Nummer 1 Topseller auf Steam?

Survival-Horror im Wald – Wir kennen und lieben die grausige Atmosphäre von The Forest und warten noch immer gespannt auf das Sequel. Vor kurzem hat das vor vier Jahren veröffentlichte Spiel wohl einen zweiten Frühling erlebt und brachte es anscheinend auf Platz 1 der Topseller auf Steam.

Der Steam-Sale macht’s möglich

Platz 1 auf der Steam Topseller-Liste, das berichtete zumindest PCGamersHardware. Vermutlich nur für sehr kurze Zeit, aber dennoch bemerkenswert, schließlich ist das Spiel schon seit 2018 auf dem Markt. Und wie kam es dazu?

© Endnight Games

Es sind nur noch ein paar Monate bis zum Release des Nachfolgers Sons of The Forest und bis vor kurzem gab es das Prequel dazu noch um 70 Prozent reduziert im Steam-Sale zu kaufen. Das sahen bestimmt viele Gamer als Einladung, schon einmal in die Welt und Story von „The Forest“ einzutauchen.

Lang kann das Horror-Survival-Spiel den ersten Platz allerdings nicht gehalten haben, denn in der Statistik der Steam Datenbank liegt „The Forest“ im Wochen-Durchschnitt auf Platz 4.

Zeit überbrücken bis zum Release von Sons of the Forest

Das mag zumindest bei dem ein oder anderen eine Motivation gewesen sein, das Spiel zu kaufen. Denn ursprünglich sollte der Nachfolger schon jetzt im Mai veröffentlicht werden. Der Release wurde aber auf Oktober verschoben, wie es beispielsweise auch bei Forspoken der Fall ist.

Die Zeit lässt sich bestimmt gut nutzen, um entweder frische Erfahrungen in „The Forest“ zu sammeln oder auch einen weiteren Run zu starten.

Leider gibt es bisher noch nicht besonders viele neue Infos über den kommenden Nachfolger des auf Steam so bezeichneten Open-World-Survival-Horror-Simulators. Was wir bisher darüber wissen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Sons of the Forest: Steam-Seite zum The Forest-Nachfolger ist online