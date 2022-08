Die 5 besten PS5-Games im PlayStation Summer-Sale 2022

Mitten im Hochsommer fällt eigentlich alles schwer. Wieso also nicht gleich auf der heimischen Couch sitzen bleiben, den Lüfter direkt aufs Gesicht richten, und ein paar von den großen Titeln auf der PS5 nachholen, die ihr noch nicht ausprobiert habt? Für genau dieses Szenario ist schließlich der Sony PlayStation Summer-Sale 2022 da.

Die Aktion läuft vom 15. August 2022 bis zum 2. September 2022, also mehr als genug Zeit, um einigen der vielen PS5-Spielen mal eine Chance zu geben, die von Kritiker*innen weltweit in höchsten Tönen gelobt wurden. Die Auswahl ist zwar nicht gigantisch, aber auch alles andere als gering.

Damit ihr genau wisst, wofür ihr euer hart erspartes Geld ausgeben könnt, haben wir uns die Angebote des Summer-Sale 2022 einmal genau angesehen und für euch die 5 besten Spiele für die PS5 rausgesucht, die es aktuell deutlich günstiger zu erwerben gibt. Jeder der folgenden Titeln bietet euch viele Stunden allerbesten Spielspaß.

Die 5 besten PS5-Games

Obwohl die Playstation 5 bereits im November 2020 veröffentlicht wurde, und damit bereits in wenigen Wochen zwei Jahre alt wird, gibt es noch nicht so richtig viele Titel, die den Besitz dieser Sony-Konsole rechtfertigen und noch weniger Spiele, die die Leistung der PS5 wenigstens ansatzweise zu nutzen wissen.

Dennoch ist die Auswahl mittlerweile groß genug, dass man vor dem Kauf eines neuen Spiels darauf achten muss, wofür man seine kostbare Zeit eigentlich hergeben möchte, denn auch wenn wir am liebsten alle PS5-Titel spielen würde, ist dieses Ziel doch sehr unrealistisch. Doch keine Sorge, denn genau da stehen wir beratend zur Seite.

In diesem Sinne findet ihr wie folgt die, unserer Meinung nach, fünf besten Spiele für die PS5, die ihr aktuell kaufen könnt und die im Summer Sale ein gutes Stück günstiger zu haben sind. Solltet ihr diese Titel noch nicht in eurer Kollektion haben, ist nun der vielleicht beste Zeitpunkt, diesen Umstand zu ändern.

© Sony Interactive Entertainment

Horizon Forbidden West

Kein anderes Spiel für Sonys aktuelle Konsolengeneration holt so viel aus der PS5 raus wie der Nachfolger von Horizon Zero Dawn. In Sachen Grafik ist das Spiel ein absoluter Vorreiter und das Charakterdesign sowie das Worldbuilding gelten als phänomenal. Entsprechend hat die Presse den Titel von Entwickler Guerrilla Games bereits zur Veröffentlichung in höchsten Tönen gelobt.

Besonders positiv hervorgehoben haben sich laut vielen Kritiker*innen das verbesserte Kampfsystem, der hohe Grad an Abwechslung in Sachen Maschinenwesen, die Grafik und die Atmosphäre von Horizon Forbidden West sowie die interessanten Nebenfiguren. Die Schwächen der KI, die langatmigen Dialoge und die Handlung kamen jedoch nicht so gut weg.

Für Playcentral hat Redakteur Daniel Busch das Spiel rund um Heldin Aloy auf Herz und Nieren geprüft und kam zu dem Schluss, dass es sich um nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk handelt. Warum es direkt die höchste Auszeichnung, den Diamant-Award, gab, verraten wir euch ausführlich in seinem Test zu „Horizon Forbidden West“.

Pro:

Vielseitiges Kampfsystem

Hervorragende Open World

Viele Aktivitäten, die nicht langweilig werden

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Maschinenwesen

Grafisch eine Wucht

Hervorragende originale und deutsche Vertonung

Kontra:

Langatmige Dialoge

Aussetzer bei der KI

Handlung gilt als schlechter als im ersten Teil

Waffenrad bereitet manchmal Probleme

© SIE Japan Studio

Demon´s Souls (Remake)

Bevor Dark Souls von From Software das Genre des Action-Rollenspiels für immer neu geprägt hat, legte der geistige Vorgänger Demon´s Souls den Grundstein für diese Revolution. Dafür wurde das mittlerweile über 13 Jahre alte Spiel jüngst mit einem Remake für die PS5 belohnt, das sowohl bei Fans als auch bei Kritiker*innen sehr gut ankam.

Für viele Anhänger des Originals ging mit dem Remake regelrecht ein Traum in Erfüllung, denn die PS5-Version erstrahlte nicht nur in moderner Optik, mit wuchtigem Sound und sinnvollen Verbesserungen im Gameplay, sondern auch mit viel spürbarer Liebe für das Original, das sich so mehr der „Demon Souls“-Reihe annähern konnte.

Neben der gelungenen Überarbeitung der Grafik und der erstklassigen Musikuntermalung sowie den passenden Soundeffekte lobten Tester*innen immer wieder das fordernde, aber durchaus spaßige Kampfsystem, die gute Einbindung des DualSense-Controllers, das tolle Leveldesign und den optionalen Koop- sowie PvP-Modus.

Pro:

Tolle, passende Überarbeitung der Grafik

Erstklassige Musikuntermalung

Wuchtiges Kampfsystem

Cleveres Leveldesign

Packende Bosskämpfe

Düstere Fantasygeschichte

Kontra:

Regelmäßige KI-Aussetzer

Viele irrelevante Nebenfiguren

Problematische Kamera in engen Räumen/Gängen

Lock-on-System hat gelegentlich Aussetzer

© Sony Interactive Entertainment

Ghost of Tsushima (Director´s Cut)

Nach dem enormen Erfolg von Ghost of Tsushima auf der Vorgängerkonsole PS4 und mit Blick auf die enormen Möglichkeiten des Nachfolgermodells, war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das mega erfolgreiche Action-Adventure von Sucker Punch Productions auf der PS5 eine Neuveröffentlichung erfahren würde.

Und die Veröffentlichung des Director´s Cut hat sich gelohnt, denn sehr viele Kritiker*innen waren begeistert von dem Titel, der bereits auf der Playstation 4 ein absoluter Pflichttitel war. So sieht die PS5-Version wie erwartet noch schöner aus, erstrahlt in dieser Version in 4K mit stabilen 60 FPS und erfreut mit vielen kleinen Verbesserungen in den Kämpfen.

Grund für den Diamant-Award von PlayCentral.de waren die neu eingeführte Insel, der neue Handlungsstrang mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad und viele weitere Gründe, die ihr in seinem ausführlichen Test nachlesen könnt.

Pro:

Neue Insel und neuer Handlungsstrang

Neuer, anspruchsvoller Schwierigkeitsgrad

Mehr Collectables, mehr Sidequests

Ultraschnelle Ladezeiten

Der Director´s Cut erstrahlt in neuer Grafikpracht

Tolle Verbesserungen im Kampfsystem

Kontra:

Schwächen bei der Darstellung von Wasser

Adaptive Trigger vibrieren manchmal zu stark

© Sony Interactive Entertainment

Ratchet & Clank: Rift Apart

Die Videospielcharaktere Ratchet und Clank begeistern Freunde des Genre Jump ‘n’ Run bereits seit 2002 und bis heute haben sich diese ikonischen Figuren eine treue und ebenso große Fangemeinde erhalten. Kein Wunder also, dass sie auch auf der PS5 einen eigenen Titel erhalten würden. Was aber überraschen konnte, war die enorme Qualität des neuen Spiels.

Global lobten die meisten Tester*innen, dass der Titel einfach wunderschön aussieht, die Animationen sehr gelungen sind, die Waffenhandhabung als intuitiv bezeichnet werden kann, der Humor sehr lustig ist und das Spiel sich technisch kaum Fehler erlaubt. Die gelegentlichen Abstürze, die deutsche Synchronarbeit und die unterentwickelte KI kamen aber nicht so gut weg.

Wir sprechen Ratchet & Clank: Rift Apart eine vorbehaltlosen Kaufempfehlung aus. Im Test konnten wir das wahnwitzige Waffenarsenal, die kurzen Ladezeiten, die eingängige Steuerung sowie das gut angewandte Raytracing hervorherben.

Pro:

Schöne Grafik

Treffsicherer Humor

Wahnwitziges Waffenarsenal

Sehr kurze Ladezeiten

Intuitive Waffenhandhabung

Eingängige Steuerung

Kontra:

Unterfordernde KI

Geringer Umfang

Unterdurchschnittliche deutsche Synchronisation

Minibosse sind sich zu ähnlich

© Sony Interactive Entertainment

Uncharted Legacy of Thieves

Wer auf ein neues Abenteuer von Schatzjäger Nathan Drake auf der PS5 gehofft hat, wurde bisher leider enttäuscht, doch mit Uncharted Legacy of Thieves erschien ein Titel für die aktuelle Konsole von Sony, der gleich zwei beliebte Spiele der Uncharted-Reihe auf die Next-Gen befördert hat: Uncharted: A Thief´s End und Uncharted: The Lost Legacy.

Die Umsetzung ist den Jungs und Mädels bei Entwickler Naughty Dog so gut gelungen, dass es zahlreiche positive Bewertungen regnete und unser Redakteur Daniel Busch, der das Spiel für Playcentral getestet hat, den erstrebenswerten Gold Award verlieh, womit er an Fans von Uncharted eine klare Kaufempfehlung ausspricht.

Busch empfiehlt „Uncharted Legacy of Thieves“ allen, die die jeweiligen Titel noch nicht auf der PS4 besitzen, aber unbedingt mal spielen wollen. So erhaltet ihr die besten Versionen der Spiele, mit tollem 3D-Audio-Support, einer Auswahl zwischen gleich drei Grafik-Modi, gut integrierten DualSense-Features und vielen weiteren Verbesserungen.

Pro:

Zwei der besten Uncharted-Games zum Preis von einem

Wahl zwischen drei Grafik-Modi

3D-Audio-Support

Gut integrierte DualSense-Features

Mit nur einem der beiden PS4-Spiele in eurem Besitz könnt ihr zur PS5-Collection upgraden

Savegames und Trophäen lassen sich übertragen

Kontra:

Der Multiplayer wurde gestrichen

Keine neuen Inhalte

Kein Kaufgrund, wenn man beide Spiele schon auf der PS4 besitzt

Zu wenige technische Verbesserungen