Falls ihr euch mit den Games der nächsten Konsolen-Generation über die PlayStation 5 ins Geschehen stürzen und sie mit der höchstmöglichen FPS-Anzahl genießen möchtet, solltet ihr euch vorab über den Modus informieren, der eurer Konsole einen gewaltigen Speed-Boost verpasst. Hier erfahrt ihr, was es diesbezüglich zu beachten gilt und wie ihr die beste Leistung aus eurer PS5 kitzelt.

Auf der PS5 gibt es nämlich eine bestimmte Einstellung, die sich aktivieren lässt und dann im Anschluss fürs ganze System gilt. Diese globale Einstellung lässt all eure Games mit maximalen Bildern pro Sekunde laufen.

Wie stelle ich den Leistungsmodus der PS5 ein? (Performance-Mode)

Wenn ihr euch also gerade eine neue Konsole gekauft habt und noch nicht sonderlich vertraut mit dem System seid, leiten wir euch hier Schritt für Schritt durch die jeweiligen Einstellungen.

Ihr habt auf der PS5 die Qual der Wahl und müsst entscheiden zwischen dem Leistungsmodus (Performance-Mode) und dem Auflösungsmodus (Resolution-Mode). Der Auflösungsmodus bietet die höchstmögliche Auflösung wie eine 4K-Auflösung und der Leistungsmodus bietet bis zu 120 Frames-per-Second. Alternativ gibt es eine Option, die das Spiel entscheiden lässt, aber das kann auch zu Performance-Verlust führen.

Performance-Modus aktivieren, um die Leistung und FPS zu steigern – so geht’s:

Starte deine PlayStation 5

deine PlayStation 5 Öffne die Einstellungen über das Hauptmenü der PS5

über das Hauptmenü der PS5 Betätige den Reiter: „Gespeicherte Daten und Spiele-/ App-Einstellungen“

Gehe zum Punkt und aktiviere: „Spielvoreinstellungen“

Bei der Auswahl „Leistungsmodus oder Auflösungsmodus“ zum Leistungsmodus (!) wechseln

zum wechseln Wichtig! Nicht die Auswahl „Spiel-Standardeinstellung“ anklicken

Im nachfolgenden Bild erkennt ihr, wo genau sich der Leistungsmodus auf eurer PS5 versteckt hält:

© SIE/PlayCentral.de

Nun fragt ihr euch sicherlich, bei welchen Games es überhaupt möglich ist, die 120 Bilder die Sekunde zu erreichen? Es gibt bereits ein paar Spiele, bei denen diese hohe Bildwiederholrate bestätigt wurde. Ein Auszug der ersten bekannten Games lest ihr hier:

Im Laufe der Zeit werden dann sicherlich noch einige dazu kommen, allerdings müssen wir hier noch ein wenig abwarten.

Brauche ich einen neuen Fernseher für die PS5 im Leistungsmodus mit bis zu 120-FPS-Einstellung? Ja. Bedenkt also, dass euer Fernseher die entsprechende Hertzzahl aufweisen muss, um die hohe FPS-Anzahl auch ordnungsgemäß ausgeben zu können. Das Problem ist jedoch, dass euer TV zudem über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügen muss. Es ist also ein wenig komplizierter, als man im ersten Moment annehmen würde.

Was ihr noch so alles beachten müsst und welche TV-Geräte dafür überhaupt infrage kommen, haben wir hier in der Übersicht für euch zusammengetragen, damit ihr bestens informiert seid und nicht lange suchen müsst:

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2020: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus!