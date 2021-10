State of Play im Oktober angekündigt und das wird für PS4 und PS5 gezeigt

Soeben kündigte Sony eine neue State of Play an. Sie wird nächste Woche ausgestrahlt und fokussiert sich auf Third-Party-Titel für PS4 und PS5. Wir verraten euch Datum und Uhrzeit des Events.

Sony bringt im Oktober eine neue State of Play!

Wann ist die State of Play? Am Mittwoch, den 27. Oktober, um 23 Uhr!

Wie lange dauert der Stream? Rund 20 Minuten.

Wo kann ich zuschauen? Auf den PlayStation-Kanälen bei YouTube und Twitch.

Was wird gezeigt? Sony verspricht, dass wir im Livestream mehr zu bereits bekannten Games, aber auch neue Reveals zu sehen bekommen. Dabei fokussiert sich die State of Play auf Third-Party-Spiele für PS4 und PS5.

Es werden wohl nur Third-Party-Games gezeigt

Auf neue Infos zu den First-Party-Blockbustern God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West braucht ihr wohl nicht zu hoffen. In der State of Play werden anscheinend nur Third-Party-Games gezeigt.

Dementsprechend dürften wohl eher Titel wie Final Fantasy 16 oder Forspoken erwartet werden, die ebenfalls (zeit-)exklusiv für PlayStation erscheinen werden. Vielleicht gibt es sogar ein Wiedersehen mit Hogwarts Legacy, Pragmata oder der GTA Trilogy Remaster (das erst heute einen ersten Gameplay-Trailer und das Erscheinungsdatum spendiert bekam). Das werden wir alles spätestens Mittwoch wissen.

PlayCentral wird wieder live dabei sein und die spannendsten News aus der State of Play sofort für euch bereitstellen!