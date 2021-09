Star Wars von Quantic Dream? Erste Gerüchte im Umlauf

Alle Fans von Detroit: Become Human dürften jetzt hellhörig werden, denn es gibt neue Spekulationen, die auf eine äußerst bemerkenswerte Entwicklung deuten könnten.

Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream soll angeblich mit der Produktion eines „Star Wars“-Spiels betraut worden sein. Aber stimmt das wirklich und wie glaubwürdig sind die Gerüchte?

Star Wars-Spiel von Quantic Dream

Allem voran gibt es noch keine 100-prozentige Antwort darauf, ob Quantic Dream wirklich an solch einem Titel arbeitet. Und doch sind die ersten Hinweise äußerst spannend und recht glaubwürdig.

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson, der unter anderem durch seine Battlefield-Leaks Bekanntheit erlangte, gibt einen wenig offensichtlichen Hinweis, wie ihr im nachfolgenden erkennen könnt.

Here's a bit more information on the Quantic Dream Star Wars project. There's not much yet, but it's been brewing for a while.https://t.co/g05xJnrdlC — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 19, 2021

Alle Twitter-User, die auf diesen Post mit der „Star Wars“-Frage antworteten, bekamen daraufhin ein Like. Später wurde zudem kommuniziert, dass sich das Spiel angeblich bereits seit 18 Monaten in Entwicklung befinden soll.

Woran arbeitet Quantic Dream aktuell? Dank Stellenausschreibungen des Studios wissen wir zudem, dass sich hier aktuell ein „ambitioniertes Action-Adventure für Next-Gen“ in Entwicklung befindet. Es ist jedoch nicht die Rede von einem „Star Wars“-Spiel. Und fraglich ist zudem, warum am „Basiskonzept des Spiels“ gearbeitet werden sollte, wenn es sich doch bereits seit 18 Monaten in Entwicklung befinde laut der Gerüchte.

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei Henderson um einen in der Regel gut informierten Insider, was die Fans aufhorchen lässt. Und dennoch müssen wir erst mal abwarten und einen gesunden Kräutertee trinken.

Was wir hingegen bestätigt wissen: es befinden sich aktuell mehrere „Star Wars“-Spiele in Entwicklung. Darunter ein noch namenloses Open-World-Adventure bei Ubisoft Massive Entertainment. Zudem wurde kürzlich ein Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic von Aspyr Media und SIE angekündigt. Und dann wäre da noch Lego Star Wars: The Skywalker Saga von TT Games.

Unbestätigt hingegen, aber schon von EA indirekt angedeutet, ist zudem Star Wars Jedi: Fallen Order 2 bei Respawn Entertainment, während Gerüchte zu einem „The Mandalorian“-Spiel im Umlauf sind. So oder so dürfte es also die eine oder andere spannende Entwicklung in puntco Star Wars und Videospiele geben.

