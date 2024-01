Bestes Dragon Age kommt als Remake – Gerücht

Man kann von Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition halten, was man möchte. Im Grunde wissen wir doch alle, welches das beste Dragon Age ist? Und das weiß sogar Schirmherr Electronic Arts, die über die Marke des BioWare-Studios wachen.

Laut einem neuen Insiderbericht bringt das Unternehmen Dragon Age: Origins zurück und zwar als vollwertiges Remake.

Aber kann das stimmen? Was ist dran an den Gerüchten? Wir schauen uns das einmal genauer an!

Dragon Age: Origins – Comeback als Remake?

Im Grunde kannst du jeden „Dragon Age“-Fan fragen. Welches ist das beste Game aus der Spielreihe? Die Antwort ist und bleibt immer die gleiche. Dragon Age: Origins.

Na klar, Inquisition ist ein fantastischer Ableger und hatte so seine Momente. Aber Origins? Das Spiel schlug mitten ins Schwarze. Ins Herz des Zeitgeists wie eine Dark-Fantasy-RPG-Bombe, die sich selbst ein Witcher zu Weihnachten wünschen würde.

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen versuchen würden, diesen Erfolg zu reproduzieren. Und wie geht das besser als mit einem Remake? Vor allem im Jahre 2024. Das Jahr steht bekanntlich im Sternzeichen des großen Remakes – zumindest in der Videospielindustrie.

Ein Comeback als Remake ist also mehr als denkbar und sogar sehr wahrscheinlich.

Was sagen die Gerüchte?

Die Gerüchte um Dragon Age: Origins Remake halten sich schon seit geraumer Zeit. Dragon Age: Dreadwolf wird der vierte, offizielle Ableger der Reihe. Doch einige Insider sprechen ununterbrochen von einem Origins-Remake, das parallel produziert wird.

In einem eher unglaubwürdigen 4chan-Bericht (weil eben 4chan) heißt es, dass sich das Game gerade in einer frühen Phase der Entwicklung befinde.

Das Remake soll den Namen Dragon Age: Reorigins tragen.

Und es ist die Rede von einem Remake im Dead Space-Stil. Kurz zur Erinnerung: EA hat Dead Space ein vollwertiges Remake spendiert und es somit in die aktuelle Zeit transportiert.

Es soll auch bei Dragon Age: Reorigins zu visuellen Upgrades und Gameplay-Verbesserungen kommen und weniger zu Neuerungen in der Story. Doch eine Sache ist neu:

„Das Hauptziel des Spiels besteht darin, verrückte Verzweigungspfade für die Spielerauswahl für Dinge zu schaffen, die bereits im Original vorhanden waren.“

Es könnte in so einem Remake also neue Pfade und neue Enden geben, die es so vielleicht noch nicht gab, während die Kerngeschichte eher dem Original treu bleibt.

Zu Dreadwolf heißt es in dem Bericht, dass es eine ähnliche Basis geben soll wie in Inquisition. Dieses Camp lautet Weisshaupt. Außerdem soll Mass Effect 5 an das Destroy-Ende anknüpfen. Wenn diese beiden Infos stimmen, könnten wir davon ausgehen, dass der Rest mit dem Remake wohl auch stimmt. Aber das bleibt erstmal abzuwarten, bis wir mehr über ME5 und Dreadwolf wissen.

Es gibt also keinen Hinweis auf die Quelle. Der Ursprung der Informationen ist vollkommen unbekannt. Wie gesagt, die Quelle ist eher unglaubwürdig. Aber dennoch ist die Vorstellung, ein solches Remake eines Tages in Händen zu halten, sehr verlockend.

Dragon Age: Origins erschien im Jahre 2009. Und als nächstes kommt dann wohl Dragon Age: Dreadwolf, dessen Releasetermin auf einen Tag in Mitte 2025 fällt.

