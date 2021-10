Disney Plus hat einen Starttermin für die mit Spannung erwartete neue „Star Wars“-Serie The Book of Boba Fett gefunden: Am 29. Dezember geht das Spin-off des Serienhits The Mandalorian auf dem Streamingdienst an den Start.

Bislang halten sich die Serienmacher Jon Favreau und Dave Filoni mit ersten Details zur neuen Serie aus der Sternenkrieg-Saga äußerst bedeckt. Erste Bilder und hoffentlich auch einen ersten Trailer werden zum Boba Fett-Special am 12. November während des Disney+ Day erwartet.

Jetzt gibt es vorab erste Story-Details, die jedoch noch nicht mehr verraten, als bislang schon bekannt ist:

„The Book of Boba Fett führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand, in die Unterwelt der Galaxis, als sie in die Wüste von Tatooine zurückzukehren, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.”

Entsprechende Hinweise auf die Boba Fett-Story lieferte bereits die Post-Creditszene von The Mandalorian Staffel 2, in der Lucasfilm erstmals die Produktion über den beliebten Kopfgeldjäger offiziell bestätigte.

The Book of Boba Fett: Alles was zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+ bekannt ist

Boba Fett auf den Spuren von Jabba the Hut

Das Schicksal von Jabba the Hut wurde in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ mit seinem Ableben besiegelt, während Boba Fett (dargestellt von Temuera Morrison) nach seinem Tänzchen mit dem Sarlacc in „The Mandalorian“ Staffel 2 auf Tatooine aufgetaucht ist. Hier tut er sich mit dem Mandalorianer Din Djarin zusammen, um mögliche Abenteuer in der Galaxis zu bestreiten.

Am Ende kehrt Boba Fett schließlich nach Tatooine zurück, in Begleitung der Söldnerin Fennec Shand (gespielt von Ming-Na Wen). Gemeinsam kehren sie in den Palast zurück, um sich das einstige Hoheitsgebiet von Jabba den Hutten unter den Nagel zu reißen. Wie wohl die anderen Verbrechersyndikate darauf reagieren werden, bleibt spannend.

Temuera Morrison als Boba Fett in The Mandalorian © Star Wars/Disney+

Noch nicht bestätigt ist, ob auch andere bekannte Figuren wie Cobb Vanth oder Mando selbst im Spin-off auftauchen werden. Mehr Details dürfte das angekündigte „Boba Fett“-Special am 12. November zum Disney+ Day liefern. Hier soll laut Disney/Lucasfilm die Ursprünge und das Vermächtnis des Kopfgeldjägers Boba Fett gefeiert werden. Wir halten euch natürlich hier auf PlayCentral auf dem Laufenden.

His story is only beginning. #TheBookOfBobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/D3W26zSN6c — The Book of Boba Fett (@bobafett) September 29, 2021