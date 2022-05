Erst in dieser Frühlings-Season startete das Spionage-Abenteuer Spy x Family, doch bereits nach dieser kurzen Zeit ist klar: Die Anime-Serie ist ein absoluter Zuschauer-Liebling! Das beweist unter anderem die herausragende Bewertung der Show bei MyAnimeList, wie HITC berichtet.

Ein Meisterwerk in der Entstehung?

Wenn wir uns die obersten Plätze der bestbewerteten Anime-Serien von MyAnimeList ansehen, einer der größten Anime-Communitys und -Datenbanken der Welt, können wir verschiedene Kulttitel entdecken. Hierzu zählen beispielsweise Fruits Basket, Hunter x Hunter (2011) oder auch Steins;Gate.

Die Top 3 werden derweil von Attack on Titan Staffel 3.2 eröffnet, das auf eine Wertung von 9,08 kommt. Ganz knapp davor liegt nun Neuling Spy x Family mit einer 9,09. Ein hauchdünner Vorsprung, der für Platz 2 reicht. Unangefochten an der Spitze der besten Anime-Serien aller Zeiten liegt indes das Fantasy-Abenteuer Fullmetal Alchemist: Brotherhood mit 9,14 von 10 möglichen Punkten.

Mit dieser Bewertung ist „Spy x Family“ darüber hinaus die bestbewertete Anime-Serie der diesjährigen Frühlings-Season bei MyAnimeList. Dahinter folgen mit einer 8,98 Kaguyama-sama: Love is War Ultra Romantic auf Platz 2 sowie Kingdom Season 4 mit einer Wertung von 8,66 auf dem 3. Platz.

Des Weiteren ist das Spionage-Abenteuer in Japan ein waschechter Zuschauer-Magnet (via Comic Book). Laut einem Ergebnis von Video Research Ltd, einem Unternehmen, das Einschaltquoten analysiert, verfolgten 6,919 Millionen Menschen die Premiere des Anime-Hits im japanischen TV. Damit kommt die Serie auf eine Einschaltquote von 5,5%, was sie zur viertmeistgesehenen Fernsehserie in Japan machte.

Im Mittelpunkt von „Spy x Family“ steht die Familie Forger, bestehend aus Papa Loid (Spion), Mama Yor (Attentäterin) und Tochter Anya (Gedankenleserin), die eine geheime Mission verfolgen. Wie sie mit dieser zurechtkommen, könnt ihr hierzulande seit dem 9. April 2022 bei Crunchyroll mitverfolgen, inzwischen sogar wahlweise mit deutscher Synchronisation.