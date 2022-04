In der neuen Anime-Serie Spy x Family lernen wir mit den Forgers eine ziemlich mörderische Familie kennen. Wenig verwunderlich, immerhin ist Papa Loid ein Elitespion und Mama Yor eine herausragende Auftragsmörderin. Passend dazu werfen wir heute einen Blick auf andere Anime-Familien, die nicht nur im übertragenen Sinne etwaige Leichen in ihren Kellern haben.

Die Jäger-Familie (Attack on Titan)

Zunächst wollten wir diesen Platz der Familie Ackermann geben, immerhin sind diese im Attack on Titan-Universum seit Generationen für ihre hervorragenden kämpferischen Fähigkeiten berühmt und berüchtigt. Letztendlich fiel unsere Wahl jedoch auf die Jägers und das aus einem Grund: Eren.

Ohne euch an dieser Stelle zu viel über die Handlung des Anime-Hits verraten zu wollen, macht unser Protagonist eine überaus krasse Wandlung durch. Gar so krass, dass unser Hauptcharakter am Anfang der 4. Staffel kaum mehr wiederzuerkennen ist und zahlreiche Tode auf sein Konto gehen. Das sollte jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf spätere Entwicklungen innerhalb der Serie rund um Eren sein.

Uchiha-Clan (Naruto-Reihe)

Die Uchihas gehören zu den bedeutendsten Clans in Konohagakure und spielen generell in der „Naruto“-Welt eine überaus wichtige Rolle. Seine Angehörigen bilden die Militärpolizei des Ortes und der Clan brachte im Laufe der langen Geschichte des Dorfes immer wieder ausgezeichnete Shinobi hervor.

Einige Mitglieder der Uchiha sind jedoch vor allem wegen ihrer Brutalität und mörderischen Absichten gefürchtet. Itachi war beispielsweise Mitglied der ANBU und als solcher Teil einer geheimen Spezialeinheit. Der gefährlichste Spross der Familie war indes zweifelsohne Madara Uchiha, der im Laufe des Vierten Großen Shinobi-Weltkrieges die Leben hunderter, wenn nicht tausender Ninja auslöschte.

Madara Uchiha ist einer der gefährlichsten Ninja aller Zeiten © 2002 Masashi Kishimoto

Vegetas Familie (Dragon Ball-Reihe)

Kaum eine solche Liste wäre komplett, ohne die Familie des Prinzen der Saiyajin. Vegeta gehört bekanntlich zu einem überaus kriegerischen Volk, das lange Jahre das gesamte Dragon Ball-Universum in Angst und Schrecken versetzt hat – insbesondere unter der Herrschaft des Bösewichts Freezer.

In Dragon Ball Super hat Son-Gokus ewiger Rivale mit seiner blutrünstigen Vergangenheit zwar weitestgehend abgeschlossen, doch vor seinem Treffen mit unseren Helden hat er mehrere Völker kaltblütig abgeschlachtet und Planeten verwüstet oder gar vollständig vernichtet.

Vegeta hat in „Dragon Ball Z“ zahllose Leben auf dem Gewissen © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Verglichen mit der einen oder anderen Anime-Familie wirken die Forgers schon eher harmlos. Unterschätzen solltet ihr die ungewöhnliche Truppe dennoch nicht, denn sie alle haben es faustdick hinter den Ohren. Was „Spy x Family“ neben toller Action noch zu bieten hat, könnt ihr seit dem 9. April 2022 selbst herausfinden. Crunchyroll zeigt die Serie hierzulande im Simulcast.