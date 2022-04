Kaum einem Anime-Neustart dürften Fans in der diesjährigen Frühlings-Season so sehr entgegengefiebert haben wie Spy x Family. Die erste Episode kam bereits sehr gut an und verspricht ein neues Serien-Highlight. Falls ihr bisher noch nicht ins Spionage-Abenteuer reingeschaut haben solltet, stellen wir euch die Geschichte und Hauptcharaktere des Werks nachfolgend kurz vor.

Worum geht es in Spy x Family?

Beginnen wir mit der Story der Anime-Serie. Diese dreht sich um den Elitespion Twilight, der mit dem bedeutendsten Auftrag seiner Karriere betraut wird: Er soll als Tarnung eine Familie gründen und sein Kind an der Eden-Akademie anmelden, an der seine Zielperson öfter gesichtet wurde. Im Rahmen seiner Mission soll er letztendlich verhindern, dass ein drohender Krieg ausbricht.

Tatsächlich gelingt es Twilight in Rekordzeit eine Scheinfamilie aufzubauen und unter dem falschen Namen Loid Forger zu agieren. Er schafft es zudem, seine Tochter an der Akademie einzuschreiben, allerdings ahnt er nicht, dass seine Frau und das kleine Kind nicht die sind, die sie zu sein scheinen. Was es mit der illustren Familie genau auf sich hat, schauen wir uns jetzt an.

Die Hauptcharaktere von Spy x Family vorgestellt

Im Mittelpunkt von „Spy x Family“ steht wie bereits erwähnt Twilight beziehungsweise Loid Forger. Er legt sich eine Tarnung als Psychiater zu und hat einen sehr kühlen, rationalen Charakter. Wenn er eine Mission abschließen soll, geht er stets effizient vor, doch während der gemeinsamen Zeit mit seiner Familie kommt auch eine freundliche Seite an ihm zum Vorschein. Eigentlich hatte er den Traum von einer eigenen Familie schon aufgegeben, allerdings blüht er in der Rolle des Familienvaters förmlich auf.

Loid Forger ist die Hauptfigur in „Spy x Family“ © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Die Frau unseres Protagonisten heißt Yor Briar und gibt sich als Beamtin aus. In Wahrheit ist sie jedoch eine meisterhafte Auftragsmörderin, die eine dunkle Vergangenheit hat. Ohne euch bereits zu viel zu verraten, musste sie sich lange Zeit um ihren Bruder kümmern. Aus diesem Grund nimmt sie ihr Dasein als Mutter in der Forger-Familie überaus ernst und kümmert sich sehr verantwortungsbewusst um ihre „Tochter“.

Yor ist eine herausragende Attentäterin © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Damit sind wir nun auch schon beim Nesthäckchen der Forgers angekommen: Anya. Sie ist ein vierjähriges Mädchen, das von Loid adoptiert wird. Der Hauptgrund hierfür ist, dass sie auf ihn einen extrem intelligenten Eindruck für ihr Alter macht. Was unser Hauptcharakter nicht ahnt, ist, dass Anya ein eher einfaches Gemüt hat. Durch ihre Fähigkeit, Gedanken lesen zu können, wirkt sie cleverer als sie ist.

Anya hat eine besondere Fähigkeit © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Starttermin, Episodenanzahl, Simulcast & SimulDub: Weitere Infos zu Spy x Family

„Spy x Family“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von WIT Studio („Vinland Saga“) sowie CloverWorks („Horimiya“). Regie führt Kazuhiro Furuhashi („Hunter x Hunter“), während Kazuaki Shimada („The Promised Neverland“) die Charakterdesigns verantwortet. Die Musik stammt derweil von der japanischen Band (K)NoW_NAME, die bisher unter anderem an „Dorohedoro“ gearbeitet haben.

Das Spionage-Abenteuer startete in Japan am 9. April 2022 und ist hierzulande bei Crunchyroll im Simulcast im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar. Insgesamt wird die Anime-Serie 25 Episoden umfassen und uns somit noch bis einschließlich der diesjährigen Sommer-Season erhalten bleiben. Diese läuft von Juli bis Ende September.

Familie Forger vereint © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Falls ihr „Spy x Family“ lieber mit einer deutschen Synchronisation sehen möchtet, gibt es übrigens gute Nachrichten: Crunchyroll bestätigte auf seiner Webseite einen SimulDub der Serie und dieser wird bereits am 16. April 2022 starten! Von da an wird immer samstags um 23:30 Uhr eine neue Folge veröffentlicht. Nachfolgend die Sprecher unserer drei Hauptfiguren in der Übersicht:

Loid Forger – Tim Knauer (Tengen Uzui in „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“)

– Tim Knauer (Tengen Uzui in „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“) Anya Forger – Lana Finn Marti (Lee Na-yeon in „All of Us Are Dead“)

– Lana Finn Marti (Lee Na-yeon in „All of Us Are Dead“) Yor Forger – Daniela Molina (Fymryn in „DOTA: Dragon’s Blood“)

Möchtet ihr euch „Spy x Family“ auf Crunchyroll ansehen? Oder habt ihr vielleicht schon in die Anime-Serie reingeschaut? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!