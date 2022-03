Der Frühling steht mittlerweile vor der Tür und damit natürlich ebenfalls eine neue Anime-Season. Aus diesem Grund möchten wir euch nachfolgend fünf Serien-Neustarts ans Herz legen, die ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet. Schöner Bonus: Für alle diese potentiellen Hits sind bereits Simulcasts bestätigt!

Anime-Tipp Nr. 1: Ao Ashi

Beginnen möchten wir mit dem Fußball-Anime Ao Ashi, dessen Handlung sich um den Mittelschüler Ashito Aoi dreht. Eines schicksalhaften Tages trifft er auf den Fußballtrainer Tatsuya Fukuda, der großes Potential in unserem jungen Helden sieht – der Beginn eines großen Abenteuers!

Start: 9. April 2022 (Japan; Simlucast bei Crunchyroll)

Produziert wird der Sport-Anime im renommierten Studio Production I.G, die mit Hits wie „Haikyu!!“ oder auch „Free!“ bereits reichlich Erfahrung in diesem Genre gesammelt haben. Ausgehend vom ersten Trailer dürft ihr euch hier auf eine sowohl aufregende als auch spaßige Reise freuen.

Anime-Tipp Nr. 2: Dance Dance Danseur

Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich bei Dance Dance Danseur um einen Tanz-Anime. Die Geschichte dreht sich um Junpei, der während einer Ballettaufführung seine Liebe für diesen Sport entdeckt. Nach einem Schicksalsschlag zieht er sich zwar wieder davon zurück, doch wird das so bleiben?

Start: April 2022 (Japan; Simulcast bei Crunchyroll)

Verantwortlich für den Sport-Anime zeichnet das gefeierte Studio MAPPA, die gegenwärtig noch fleißig an Attack on Titan Final Season Part 2 werkeln. Mit ihrem neuesten Werk dürfte uns vor allem ein berührendes Drama erwarten, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Anime-Tipp Nr. 3: Shikimori’s Not Just a Cutie

Steht euch der Sinn derweil eher nach einer romantischen Komödie, dürfte für euch in der kommenden Season kein Weg an Shikimori’s Not Just a Cutie vorbeiführen. Die Story dreht sich um Izumi und seine Freundin Shikimori, die in der Regel niedlich und lieb ist. Allerdings hat sie auch eine dunkle Seite, die ab und an hervorkommt und ihr Freund freut sich immer sehr darauf.

Start: 2. April 2022 (Japan; Simulcast bei Crunchyroll)

Die Anime-Serie wird von den Slice of Life-Experten von Dōga Kōbō („Sing ‚Yesterday‘ for Me“) produziert, die sich in den letzten Jahren vor allem auf dieses Genre spezialisierten. Deshalb dürfen wir uns voraussichtlich auf eine unbeschwerte Zeit mit dem Werk freuen, das das Zeug zum Geheimtipp hat.

Anime-Tipp Nr. 4: SPY X FAMILY

Mit SPY X FAMILY erwartet uns derweil der vermutlich größte Neustart der kommenden Anime-Season. Wenig verwunderlich, immerhin bündeln hierfür die Hit-Studios WIT („Attack on Titan“) und CloverWorks („The Promised Neverland“) ihre Kräfte. Allein audiovisuell dürfen wir hier also wohl einiges erwarten.

Start: 9. April 2022 (Japan; Simulcast bei Crunchyroll)

Wie der Titel bereits andeutet, erwartet uns hier ein Spionage-Abenteuer. Unsere Hauptfigur ist der Spion Loid Forger, der sich in eine angesehene Akademie einschleusen muss, um einen drohenden Krieg zu verhindern. Als Tarnung soll eine Familie dienen. Was unser Held zunächst nicht ahnt: Seine „Frau“ ist eine Auftragsmörderin und seine „Tochter“ kann Gedanken lesen – was kann da nur schiefgehen?

Anime-Tipp Nr. 5: Tomodachi Game

Abschließend möchten wir euch mit Tomodachi Game auch noch eine etwas ernstere Anime-Serie ans Herz legen. Die Handlung dreht sich um Yuuichi Katagiri, der aus eher bescheidenen Verhältnissen stammt und lange für eine Klassenfahrt gespart hat. Allerdings wird das gesammelte Geld gestohlen und kurz darauf sind Yuuichi und einige seiner Freunde in einem perfiden Psychospiel gefangen.

Start: 6. April 2022 (Japan; Simulcast bei Crunchyroll)

In „Tomodachi Game“ erwarten euch spannende Psycho-Spielchen © Mikoto Yamaguchi, Yuki Sato, Kodansha / „Tomodachi Game“ Production Committee

Hier erwartet uns somit eher ein Drama-Thriller-Mix aus dem Studio Okuruto Noboru („How Not to Summon a Demon Lord“). Wenn ihr genau auf eine solche Anime-Serie gewartet habt, dann solltet ihr diesen Titel in den nächsten Wochen unbedingt genauer im Blick behalten!

Das waren unsere 5 Anime-Tipps für die Spring-Season 2022. Auf welchen kommenden Anime freut ihr euch schon ganz besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!