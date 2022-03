© Jougi Shiraishi-SB Creative Corp./The Journey of Elaina Partners / © Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi /SHUEISHA, Moriarty Project 2020 / © HERO, Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX, „Horimiya“ Project

Kürzlich bestätigte Crunchyroll, worauf vermutlich viele Fans bereits sehnlichst gewartet haben: Der Katalog des Schwester-Service WAKANIM wird integriert. Damit wurde das eigene Portfolio schlagartig ordentlich vergrößert. Aus diesem Grund möchten wir euch nachfolgend fünf Anime-Serien ans Herz legen, die ihr euch jetzt unbedingt bei Crunchyroll ansehen solltet.

Anime-Tipp Nr. 1: Elainas Reise

Beginnen möchten wir mit dem Fantasy-Abenteuer „Elainas Reise“, in dessen Mittelpunkt sich die junge Hexe Elaina befindet. Sie beschließt, hinaus in die weite Welt zu ziehen und erkundet dabei nicht nur verschiedene Länder, sondern lernt auch die unterschiedlichsten Menschen kennen. Sie hört sich ihre Geschichten an, ehe sie einige Zeit darauf wieder weiterzieht.

Mit dieser Anime-Serie erwartet euch eine echte Gefühlsachterbahn, denn wie im echten Leben erfährt unsere Heldin Freude und Spaß, doch auch Schrecken. Diesbezüglich ist es durchaus ein schmaler Grat, auf dem die Geschichte zwischenzeitlich wandelt, doch so prägen sich die Abenteuer umso mehr ein.

Anime-Tipp Nr. 2: Fire Force

Steht euch der Sinn mehr nach einem schönen Action-Anime, dann solltet ihr unbedingt „Fire Force“ eine Chance geben. Hierin kommt es zu einem mysteriösen Phänomen, das zu spontanen Selbstentzündungen führt. Um diese Geschehnisse einzudämmen, greift die Fire Force ein, der sich auch unser Held Shinra anschließt. Wird er gemeinsam mit seinen Freunden die Bewohner der Stadt beschützen können?

Ihre Story erzählt die Anime-Serie überaus spannend und motiviert auf diese Weise dazu, immer am Ball zu bleiben. Hinzu kommen sympathische Figuren sowie herrlich dynamische Animationen in den Kämpfen und ein überaus atmosphärischer Soundtrack. Wenn ihr Shōnen-Fans seid, macht ihr hier nichts falsch.

Anime-Tipp Nr. 3: Horimiya

Mit „Horimiya“ erwartet euch indes eine romantische Komödie, deren Titel sich aus den Nachnamen der beiden Hauptfiguren Hori und Miyamura zusammensetzt. Beide gehen in dieselbe Klasse, haben aber eigentlich nichts miteinander zu tun. Durch ein zufälliges Ereignis ändert sich dies jedoch, denn plötzlich verbringen beide mehr Zeit gemeinsam und kommen sich so langsam näher.

Diese Serie lebt in erster Linie von ihren Charakteren, die sich im Laufe der Serie glaubhaft entwickeln. Selbst wenn ihr bisher noch nicht allzu viele Berührungspunkte mit diesem Genre gehabt haben solltet, könnt ihr guten Gewissens einen Blick riskieren: Der Anime ist ergreifend, lustig, süß und sorgt mit seinem Mix aus Liebesgeschichte und Humor definitiv für eine unbeschwerte Zeit und viel gute Laune.

Anime-Tipp Nr. 4: Moriarty the Patriot

Bei „Moriarty the Patriot“ handelt es sich um eine Neuerzählung der Geschichte der aus Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-Romanen bekannten Figur. Die Story spielt im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dessen Gesellschaft noch immer vom Klassensystem geprägt ist. Moriarty schickt sich nun an, dieses zu vernichten, um eine Revolution anzustoßen, die die ganze Welt verändern soll.

Dieser Anime-Thriller gibt dem bekannten Universum des vermutlich berühmtesten Detektivs aller Zeiten einen neuen und somit vor allem frischen Twist. Mit Moriarty wird ein charismatischer Schurke in den Fokus gerückt, dessen Handlung mit allerlei spannenden Wendungen aufwartet. Reinschauen lohnt sich!

Anime-Tipp Nr. 5: Vivy -Fluorite Eye’s Song-

„Vivy -Fluorite Eye’s Song-“ zählte zu den Überfliegern seiner Season und das nicht nur, weil WIT Studio („Attack on Titan“) für diesen Anime verantwortlich sind. Im Mittelpunkt steht die humanoide KI Vivy, die liebend gerne in einem Freizeitpark für die Zuschauer*innen singt. Eines Tages erscheint allerdings eine andere KI, die ihr sagt, sie müssten gemeinsam einen Krieg verhindern, der in 100 Jahren ausbrechen wird.

Mit dieser Anime-Serie erhaltet ihr gewissermaßen das Komplettpaket: Die Geschichte hat wunderbar herzliche Momente, nur um euch in anderen Augenblicken mit fast schon unerträglich traurigen Wendungen zu überraschen. Hierzu gesellt sich das einzigartige Setting des Titels, das Drama gekonnt mit Thriller- sowie Comedy-Elementen mixt und all das mit einem tollen Soundtrack abrundet. Ein Muss!