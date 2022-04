Das Warten und Hoffen hat ein Ende, denn Dragon Ball Super: Super Hero hat endlich einen neuen Kinostart spendiert bekommen. Zuletzt sah es diesbezüglich nicht sonderlich gut aus, denn im Rahmen eines kürzlich veröffentlichten Berichts hieß es noch, der Anime-Film schwebe weiter in der Luft.

In zwei Monaten startet das nächste Dragon Ball Super-Abenteuer

Ursprünglich sollte das neueste Kino-Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden bereits am 22. April 2022 in den japanischen Lichtspielhäusern starten. Mitte März wurde der Konzern Toei Animation dann jedoch Opfer eines Cyberangriffs, der Auswirkungen auf diverse Anime-Produktionen haben sollte. One Piece und weitere Anime-Serien mussten gezwungenermaßen pausieren, während „Dragon Ball Super: Super Hero“ auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Im eingangs erwähnten Beitrag hieß es zuletzt, es sei noch keine Entscheidung bezüglich eines neuen Kinostarts des Anime-Films gefallen und ein neuer Release-Termin stünde weiterhin aus. Heute enthüllten die Verantwortlichen auf der offiziellen Website des Franchise dann jedoch endlich den neuen Starttermin. Der nächste Kinofilm-Ableger des beliebten Franchise wird nun am 11. Juni 2022 in Japan anlaufen.

Anlässlich der Bekanntgabe entschuldigten sich die Macher bei den Fans für die längere Wartezeit und bestätigten zudem, alle bisher gekauften Eintrittskarten seien auch weiterhin gültig. Die zusätzliche Zeit wollen die Verantwortlichen übrigens nicht ungenutzt verstreichen lassen und diese dafür verwenden, die Animationen von „Dragon Ball Super: Super Hero“ bis zum neuen Starttermin weiter zu verbessern.

Im Zentrum der Handlung stehen diesmal Son-Gohan und sein Mentor Piccolo, die sich auf eine Rettungsmission begeben müssen. Die böse Red-Ribbon-Armee ist zurückgekehrt und ließ Son-Gohans kleine Tochter Pan entführen. Zu allem Überfluss haben die Schurken mit Gamma 1 und Gamma 2 auch noch zwei neue mächtige Cyborgs erschaffen. Ob unsere Helden den Tag retten können werden?

Der Anime-Film entsteht unter der Regie von Tetsuro Kodama im Studio Toei Animation. „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama steuert das Drehbuch und die Charakterdesigns bei. In Japan wird das Werk nun am 11. Juni 2022 starten. Die Bestätigung eines deutschen Kinostarts steht indes noch aus.