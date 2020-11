© Sony / Into the Spider-Verse

Sony und Insomniac Games haben den neuen Vorbesteller-Bonus zum kommenden Videospiel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vorgestellt. Wer schon jetzt vor dem Release am 12. November das neue Spiel für die PS4 oder PS5 vorbestellt, erhält als Belohnung den bekannten Spidey-Anzug aus dem erfolgreichen Animationsfilm Spider-Man: A New Universe.

Ein neuer Gameplay-Trailer stellt das neue Kostüm bereits jetzt vor und zeigt, welche Feature den Spielern damit künftig im Kampf gegen das Verbrechen möglich sind. Angelehnt an den Film wartet der neue High-Tech-Anzug Spidey mit zusätzlichen Features auf, wie animierte Effekte und comicartige Worteinblendungen, was sich besonders in den Kampfszenen bemerkbar macht.

In einem weiteren Video von Marvel gehen die Macher des Kinofilms und des Games noch einmal gezielt auf das besondere Kostüm von Miles Morales als Spider-Man ein. James Stevenson von Insomniac betonte bereits, dass man den Suit-Mod auch jederzeit deaktivieren kann.

Neues Spidey-Game erscheint auch für die PS5

Mit dem Erfolg des Spiels Marvel’s Spider-Man erscheint demnächst das neue Game „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ mit dem neusten Abenteuer des Teenagers Miles Morales im Spidey-Universum. Der Jugendliche hat auf der einen Seite mit den Problemen zu kämpfen, sich in seinem neuen Zuhause einzuleben, während er als neuer Spider-Man in die Fußstapfen seines großen Mentors Peter Parker tritt. Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass er durchaus zum Helden geboren ist. Um New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 12. November 2020 für die PS4 und PS5. Die neue Next-Gen-Konsole von Sony soll jedoch erst eine Woche später, am 19. November auf dem deutschen Markt erscheinen.

Inzwischen haben die Spielentwickler eine erste (noch nicht vollständige) Trophäenliste zum Game veröffentlicht. Zudem soll es einige weitere neue sowie klassische Spidey-Kostüme aus unterschiedlichen Spielen, Serien und Filmen geben.

Derweil hat die Produktion zum zweiten Animationsfilm als Fortsetzung zum Oscar-prämierten Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 begonnen, der voraussichtlich 2022 in die Kinos kommen wird.