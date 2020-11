PS5-Launch: Line-up ist nicht vergleichbar mit PS3 oder PS4, so Jim Ryan

Wenn es nach Jim Ryan geht, ist das PS5-Line-up zum Launch unvergleichlich. Gegenüber GamesIndustry hat er nun ein paar Worte verloren, die sich auf den Release der neuen Sony-Konsole beziehen. Seine Meinung ist ziemlich eindeutig. So etwas wie das aktuelle Line-up habe es nie gegeben.

Insgesamt sei die Tragweite des PS5-Releases deshalb so groß, weil die verfügbaren Spiele am 1. Tag zum Start so differenziert ausfallen würden.

„Viele leute wissen es vielleicht nicht, aber wir haben unsere eigenen Möglichkeiten der Spieleentwicklung im Laufe der aktuellen Generation organisch anwachsen lassen.“

Augenscheinlich sei die Akquisition von Insomniac eine Hilfe gewesen. Ryan lobt die Zusammenarbeit im höchsten Maße. Doch es stecke mehr dahinter.

Weiter zieht er den Vergleich zum PS3- und PS4-Launch:

„Ich möchte jeden dazu ermutigen, sich das Line-up der PS3- oder PS4-Generation anzusehen. Vergleicht es mit dem, was wir zum PS5-Äquivalent anbieten. Es ist kein Vergleich.“

Zum Start der PS5 gibt es folgende Games von Sony, die als First-Party-Titel gehandhabt werden:

Die PS3 bot lediglich „Resistance: Fall of Man“ und „Motostorm“ und die PS4 „Killzone: Shadow Fall“ und „Resogun“. Dazu sei angemerkt, dass es mit der PS Plus Collection über 20 Top-Titel von der PS4-Generation auf der PS5 zu sehen geben wird, die man mit einem PS Plus-Abo direkt und ohne große Einstiegshürden zocken kann.

PS5: Welche Entertainment-Apps laufen auf der PS5?

Die Sony-Strategie hinter der PS5

Jim Ryan erklärt weiter, dass das Line-up, das von jeder Region abhängig unterschiedlich ausfällt, ein Teil der internationalen Sony-Strategie ist.

„Es ist die Frucht eines nicht massiven Kaufrauschs, sondern viel mehr ein sehr stetiger und sorgsam geplanter, organischer Wachstum. Wir haben viele Jahre daran gearbeitet. Sehr leise, in einem sehr PlayStation-artigen Weg. Wir haben etwas sehr Besonderes aufgebaut mit unseren Studios. Man kann es mit rasender Akquisition tun, mit gemäßigter Akquisition oder organisch.“

Die rasende Akquisition ist wohl eine Anspielung auf die Vorgehensweise von Microsoft, die kürzlich ZeniMax mit Bethesda aufgekauft haben.

Ryan zeigt sich jedenfalls sehr zuversichtlich, was die PlayStation-Marke anbelangt. Er meint:

„Wir starten mit 100 Millionen Spielern, die wir hoffentlich sehr schnell auf die PS5 bekommen.“

Analysten zufolge könnte die PS5 ungeheure Verkaufszahlen erreichen. Langfristig soll sich diese Zahl bei mindestens 200 Konsolen bewegen. Allein die Vorbestellungen der PS5 haben im Vergleich zur Vorgeneration den Rahmen gesprengt. Sony hat diesbezüglich jüngst über die ersten Zahlen gesprochen:

PS5 in 12 Stunden so oft vorbestellt wie PS4 in 12 Wochen