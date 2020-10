PS5 in 12 Stunden so oft vorbestellt wie PS4 in 12 Wochen

Die PS5 ist eindeutig heiß begehrt. Das zeigen auch die rasant abgelaufenen Vorbestellungen, bei denen Sonys Next-Gen-Konsole in minutenschnelle ausverkauft war. Wie begehrt die PlayStation 5 tatsächlich ist, erklärt nun SIE-CEO Jim Ryan.

PS5 schon jetzt beliebter als PS4

Es ist vermeintlich wenigen gelungen, sich die PS5 zum Preorder-Start tatsächlich zu sichern. Offenbar war die Nachfrage wohl aber einfach nur dermaßen hoch, dass die bereits riesige Menge an verfügbaren Konsolen direkt vergriff war. Gegenüber Reuters sagte Ryan:

„Die Nachfrage, ausgedrückt durch die Vorbestellung, war sehr, sehr beträchtlich.“

Was bedeutet das? Genaue Zahlen wollte der CEO an dieser Stelle zwar nicht nennen, aber er hat verraten, dass Sony in den USA in den ersten 12 Stunden so viele PS5-Konsolen vorbestellt worden sind, wie in den ersten 12 Wochen der PlayStation 4-Preorderphase. Damit ist eine Vorbestellermenge von über einer Million PlayStation 5-Konsolen allein in den USA nicht allzu unwahrscheinlich.

Immerhin schätzen Analysten langfristige Verkaufszahlen von mindestens 200 bis 300 Millionen Next-Gen-Exemplaren. Das würde die Gesamtverkäufe der PS4 um das Dreifache übersteigen.

Erhalte ich zum Release-Tag eine PlayStation 5?

Wie Jim Ryan außerdem ausführt, hat die vorherrschende Covid 19-Pandemie weiterhin die Weltwirtschaft in Griff. Dazu zählen auch die gestörten Lieferketten, die durchaus dazu führen könnten, dass zum Starttag der PlayStation 5 am 19. November nicht jeder in den Genuss der neuen Konsole kommen wird – nicht einmal Vorbesteller.

Der SIE-Chef gibt jedoch an, dass das Unternehmen „so hart wie möglich“ daran arbeite, die Versorgung für den Verkauf bis zum Jahresende, vor allem zur Weihnachtszeit, sicherzustellen. Solltet ihr also keiner der Glücklichen sein, die zur misslungenen Preorder ein Exemplar erwischt haben, könnte es sein, dass ihr euch noch etwas länger gedulden müsst.

PS5-Hype scheint weitaus größer als bei der PS4 zu sein