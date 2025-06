Sony vor Gericht – PlayStation Store-Preise unter Druck durch Klage

Sony befindet sich aktuell in einer gerichtlichen Auseinandersetzung über die Preise von digitalen Spielen für die PlayStation 4 und PlayStation 5 im PlayStation Store. Die Klage wurde von der niederländischen Non-Profit-Organisation Stichting Massaschade & Consument eingereicht, die Konsumenten in verschiedenen Sammelklagen vertritt. Bereits im Februar 2025 hatte diese Organisation mit einer Klage gedroht, welche nun formell im Namen niederländischer PlayStation-Nutzer eingereicht wurde.

Die Vorwürfe gegen Sony

Was wirft die niederländische Organisation Sony vor? Laut Stichting Massaschade & Consument hat Sony seine marktbeherrschende Stellung im Konsolenbereich ausgenutzt und anderen App-Stores den Zugang zur PlayStation-Plattform verweigert. Dadurch bleibt den Nutzern keine andere Wahl, als digitale Spiele ausschließlich über den PlayStation Store zu erwerben, was zu höheren Preisen führt.

In ihrer Klageschrift erhebt die Stiftung zwei Hauptvorwürfe gegen Sony: den Ausschluss von Wettbewerb und die Ausnutzung von Konsumenten und Spieleentwicklern. In beiden Fällen spielt die dominante Position der PlayStation eine entscheidende Rolle.

Die Auswirkungen der Klage

Welche Konsequenzen könnte diese Klage für Sony haben? Sollte das niederländische Gericht den Forderungen der Organisation stattgeben, könnte Sony gezwungen werden, den Markt für den Verkauf digitaler PlayStation-Inhalte für andere Anbieter zu öffnen. Dies würde den Wettbewerb beleben und möglicherweise die Preise für digitale Spiele senken.

Ein solches Urteil könnte zudem ähnliche Klagen in anderen Teilen Europas nach sich ziehen, was Sony zu umfassenden Änderungen zwingen würde. Schon in der Vergangenheit gab es ähnliche Entwicklungen, beispielsweise bei der Diskussion um Lootboxen.

Reaktionen und Ausblick

Wie hat Sony auf die Klage reagiert? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Sony noch keine öffentliche Stellungnahme zu der Klage abgegeben. Sollte sich dies ändern, werden wir die Informationen entsprechend aktualisieren.

Für PlayStation-Nutzer und die Gaming-Community bleibt es spannend, wie sich die Situation entwickelt. Ein Erfolg der niederländischen Organisation könnte auch in Deutschland Konsequenzen für den Kauf digitaler Spiele haben.

Was denkst du über diese Klage? Glaubst du, dass sie die Preise im PlayStation Store beeinflussen wird? Teile deine Meinung in den Kommentaren!