SHiFT-Codes für Borderlands 4 bis Nov. 2025 verfügbar – Sichern Sie sich Goldene Keys!

Borderlands 4-Fans haben jetzt bis zum 6. November 2025 Zeit, um fünf neue SHiFT-Codes einzulösen. Diese Codes, die sowohl online als auch im Spiel eingelöst werden können, belohnen dich mit jeweils einem Golden Key. Die Golden Keys bieten dir die Möglichkeit, die begehrten Goldenen Truhen im Spiel zu öffnen, die oft mit legendären Waffen gefüllt sind.

Was sind SHiFT-Codes?

Wie funktionieren SHiFT-Codes? SHiFT-Codes sind eine innovative Möglichkeit von Gearbox, um den Spielern kostenlose Ingame-Gegenstände zu bieten. Mit einem verknüpften Konto auf der SHiFT-Website kannst du diese Codes einlösen und so verschiedene Belohnungen erhalten, darunter Golden Keys und einzigartige kosmetische Gegenstände.

Die Codes haben eine begrenzte Gültigkeit, was sie besonders wertvoll macht. Daher solltest du sie so schnell wie möglich einlösen, bevor sie verfallen.

Die neuen Borderlands 4 SHiFT-Codes

Welche neuen Codes gibt es? Hier sind die fünf neuen SHiFT-Codes, die du bis zum 6. November 2025 einlösen kannst:

WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ – 1 Golden Key

CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9 – 1 Golden Key

W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF – 1 Golden Key

5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT – 1 Golden Key

CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z – 1 Golden Key

Weitere aktive SHiFT-Codes

Welche weiteren Codes sind derzeit aktiv? Neben den neuen Codes gibt es noch einige weitere aktive SHiFT-Codes, die du einlösen kannst:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Golden Key

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amon’s Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Sparretter-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex‘ Massenmarktanziehung-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Kopf- und Hex Appeal-Skin

Strategien zur Nutzung der Golden Keys

Wie kannst du die Golden Keys am besten nutzen? Die Golden Keys sind besonders nützlich, um deine Ausrüstung im Spiel zu verbessern. Indem du die Goldenen Truhen öffnest, kannst du legendäre Waffen und andere wertvolle Gegenstände erhalten, die dir bei deinen Abenteuern helfen.

Da die Truhen zufällige Belohnungen enthalten, solltest du sie strategisch einsetzen, um deine Ausrüstung zu optimieren.

Updates und Verbesserungen in Borderlands 4

Welche neuen Updates gibt es für Borderlands 4? Gearbox konzentriert sich weiterhin darauf, Borderlands 4 durch regelmäßige Updates zu verbessern. Die neuesten Anpassungen wurden am 30. Oktober 2025 veröffentlicht und beinhalten einige kleine Änderungen zur Verbesserung der Spielbalance.

Diese kontinuierlichen Verbesserungen zeigen das Engagement von Gearbox, das Spielerlebnis stetig zu optimieren.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und den jüngsten Updates in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!